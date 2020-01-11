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      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ
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      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ

      Авіакатастрофа МАУ в Ірані: Медекспертам не вистачає матеріалів, щоб визначити ДНК жертв

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      Авіакатастрофа МАУ над Тегераном / Getty images

      Тіла загиблих у жахливій авіатрощі в Ірані перебувають у чотирьох різних лікарнях Тегерана. Є надія на те, що тіла українців повернуть вантажним бортом, на якому у країну прилетіла група вітчизняних експертів.

      Про це під час пресконференції розповів президент компанії МАУ Євгеній Дихне.

      До теми: Іран ракетами збив літак МАУ над Тегераном: коли тіла загиблих українців повернуть додому

      Повернення тіл загиблих… Тіла розташовані у 4 різних лікарнях Тегерана. За моїми даними, у медекспертів недостатньо необхідних матеріалів, аби визначити ДНК жертв. Але вони працюють, поспішають зробити все якомога більше,
      – розповів він.

      Попри те, що у літаку перебували громадяни багатьох країн, більшість загиблих поховають в Ірані, бо саме звідти вони родом.

      "МЗС України займається питанням повернення загиблих українців додому. Є надія, що вони повернуться з тим вантажним бортом, який зараз перебуває в Тегерані. Але ми не знаємо, скільки часу це займе насправді", – додав Дихне.

      Що відомо про катастрофу літака МАУ в Ірані?Вранці 8 січня український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" розбився біля Тегерана. 167 пасажирів та 9 членів екіпажу летіли до Києва – не вижив ніхто.

      Катастрофа сталася приблизно за годину після того, як Іран атакував ракетами американські бази в Іраку.

      Літак розбився після того, як в нього влучили ракети протиповітряної оборони Ірану. Це підтвердила влада країни 11 січня. До цього такі заяви робили лідери низки західних країн (Канада, США, Велика Британія, Нідерланди) з посиланням на інформацію власної розвідки.


      Авіакатастрофа МАУ в Ірані/ інфографіка 24 каналу

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Авіакатастрофа МАУ в Ірані МАУ Жертви
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