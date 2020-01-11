Іран ракетами збив літак МАУ над Тегераном: коли тіла загиблих українців повернуть додому

Українські фахівці продовжують свою роботу на місці катастрофи літака МАУ в Ірані. Вони шукають речові докази, пов’язані з трагедією. Вже зібрані ДНК-зразки родичів загиблих у авіакатастрофі.

Тіла загиблих українців невдовзі можуть повернути додому. Вранці 11 січня електронну ДНК-формулу вже відправили експертам, які працюють на місці трагедії в Тегерані. Про це повідомив глава уряду Олексій Гончарук на своїй фейсбук-сторінці.

Важливо! Іран визнав, що збив пасажирський літак МАУ ракетами

Працюємо над тим, щоб завершити ідентифікацію і якнайшвидше провести репатріацію тіл загиблих громадян України,

– наголосив прем’єр.

Експерти вже спільно з Організацією цивільної авіації Ірану оглянули знайдені чорні скриньки та місце зберігання частини фрагментів літака.

Увага! Чорні скриньки відправлять на експертизу до Франції.

Ці уламки спеціально розкладали, аби встановити повноту знайдених частин Boeing-737-800.



Уламки літака МАУ, що розбився в Ірані/ фото Офіс Президента Уламки літака МАУ, що розбився в Ірані/ фото Офіс Президента

Що відомо про катастрофу літака МАУ в Ірані?Вранці 8 січня український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" розбився біля Тегерана. 167 пасажирів та 9 членів екіпажу летіли до Києва – не вижив ніхто.



Катастрофа сталася приблизно за годину після того, як Іран атакував ракетами американські бази в Іраку.



Літак розбився після того, як в нього влучили ракети протиповітряної оборони Ірану. Це підтвердила влада країни 11 січня. До цього такі заяви робили лідери низки західних країн (Канада, США, Велика Британія, Нідерланди) з посиланням на інформацію власної розвідки.