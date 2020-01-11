Тела погибших в катастрофе МАУ украинцев надо вернуть до 19 января, – Зеленский

Президент Владимир Зеленский ожидает, что иранская сторона сможет как можно быстрее идентифицировать и вернуть на родину тела украинцев, погибших во время кататстрофы самолета МАУ 8 января.

Об этом Зеленский сказал президенту Исламской Республики Иран Хасану Рухани во время телефонного разговора 11 января, пишет пресс-служба ОПУ.

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"Для нас чрезвычайно важно, чтобы уже на следующей неделе – до 19 января – тела погибших вернули в Украину, чтобы их родные могли с ними попрощаться", – подчеркнул президент.

В то же время иранский лидер заверил, что даст поручение, чтобы репатриация тел украинцев состоялась как можно быстрее.



Кто из украинцев погиб во время катастрофы самолета МАУ / инфографика 24 канала

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Также Рухани извинился перед украинцами за сбивание иранскими военными самолета МАУ, за что погибли 176 невинных людей.

В ОПУ также добавили, что МИД Украины немедленно направит Ирану ноту с четким перечнем всех последующих шагов. Среди которых будет и пунк о компенсациях семьям погибших и стоимости самолета. Иранская сторона согласилась с этим вопросом.

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Утром 8 января украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" разбился вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране. Самолет совершал рейс PS 752 Тегеран – Киев.

На борту находилось 176 человек: 167 пассажиров и 9 членов экипажа (все украинцы). Никто из них не выжил.

Иран сначала заявил, что трагедия произошла из-за технических проблем самолета. Однако президент МАУ Евгений Дыхне сразу сообщил, что самолет был исправным, так как за 2 дня до авиакатастрофы проходил техническое обслуживание.

Впоследствии разведки США, Канады, Нидерландов и Великобритании заявили, что украинский самолет сбила ракета Ирана.

11 января Иран официально сообщил, что его военные случайно сбили пассажирский самолет МАУ. Ответственность взял на себя Корпус стражей исламской революции.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина будет настаивать на полном признании вины и будет ожидать от Ирана заверений относительно полного и открытого расследования катастрофы.



Катастрофа самолета МАУ в Иране / карта 24 канала