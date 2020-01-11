Тела погибших в катастрофе МАУ украинцев надо вернуть до 19 января, – Зеленский
Президент Владимир Зеленский ожидает, что иранская сторона сможет как можно быстрее идентифицировать и вернуть на родину тела украинцев, погибших во время кататстрофы самолета МАУ 8 января.
Об этом Зеленский сказал президенту Исламской Республики Иран Хасану Рухани во время телефонного разговора 11 января, пишет пресс-служба ОПУ.
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"Для нас чрезвычайно важно, чтобы уже на следующей неделе – до 19 января – тела погибших вернули в Украину, чтобы их родные могли с ними попрощаться", – подчеркнул президент.
В то же время иранский лидер заверил, что даст поручение, чтобы репатриация тел украинцев состоялась как можно быстрее.
Кто из украинцев погиб во время катастрофы самолета МАУ / инфографика 24 канала
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Также Рухани извинился перед украинцами за сбивание иранскими военными самолета МАУ, за что погибли 176 невинных людей.
В ОПУ также добавили, что МИД Украины немедленно направит Ирану ноту с четким перечнем всех последующих шагов. Среди которых будет и пунк о компенсациях семьям погибших и стоимости самолета. Иранская сторона согласилась с этим вопросом.
Авиакатастрофа МАУ в Иране: кратко о главном
- Утром 8 января украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" разбился вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране. Самолет совершал рейс PS 752 Тегеран – Киев.
- На борту находилось 176 человек: 167 пассажиров и 9 членов экипажа (все украинцы). Никто из них не выжил.
- Иран сначала заявил, что трагедия произошла из-за технических проблем самолета. Однако президент МАУ Евгений Дыхне сразу сообщил, что самолет был исправным, так как за 2 дня до авиакатастрофы проходил техническое обслуживание.
- Впоследствии разведки США, Канады, Нидерландов и Великобритании заявили, что украинский самолет сбила ракета Ирана.
- 11 января Иран официально сообщил, что его военные случайно сбили пассажирский самолет МАУ. Ответственность взял на себя Корпус стражей исламской революции.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина будет настаивать на полном признании вины и будет ожидать от Ирана заверений относительно полного и открытого расследования катастрофы.