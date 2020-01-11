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      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ

      Тела погибших в катастрофе МАУ украинцев надо вернуть до 19 января, – Зеленский

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      Зеленский призвал Иран как можно быстрее вернуть тела погибших украинцев / president.gov.ua

      Президент Владимир Зеленский ожидает, что иранская сторона сможет как можно быстрее идентифицировать и вернуть на родину тела украинцев, погибших во время кататстрофы самолета МАУ 8 января.

      Об этом Зеленский сказал президенту Исламской Республики Иран Хасану Рухани во время телефонного разговора 11 января, пишет пресс-служба ОПУ.

      Важно: Украинский самолет сбили ракеты Ирана, погибло 176 человек: последние новости, фото, видео

      "Для нас чрезвычайно важно, чтобы уже на следующей неделе – до 19 января – тела погибших вернули в Украину, чтобы их родные могли с ними попрощаться", – подчеркнул президент.

      В то же время иранский лидер заверил, что даст поручение, чтобы репатриация тел украинцев состоялась как можно быстрее.

      прізвища загиблих у катастрофі мау в ірані іранців
      Кто из украинцев погиб во время катастрофы самолета МАУ / инфографика 24 канала

      К теме: Протесты в Тегеране из-за сбития самолета МАУ: полиция применила силу – фото, видео

      Также Рухани извинился перед украинцами за сбивание иранскими военными самолета МАУ, за что погибли 176 невинных людей.

      В ОПУ также добавили, что МИД Украины немедленно направит Ирану ноту с четким перечнем всех последующих шагов. Среди которых будет и пунк о компенсациях семьям погибших и стоимости самолета. Иранская сторона согласилась с этим вопросом.

      Авиакатастрофа МАУ в Иране: кратко о главном

      • Утром 8 января украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" разбился вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране. Самолет совершал рейс PS 752 Тегеран – Киев.
      • На борту находилось 176 человек: 167 пассажиров и 9 членов экипажа (все украинцы). Никто из них не выжил.
      • Иран сначала заявил, что трагедия произошла из-за технических проблем самолета. Однако президент МАУ Евгений Дыхне сразу сообщил, что самолет был исправным, так как за 2 дня до авиакатастрофы проходил техническое обслуживание.
      • Впоследствии разведки США, Канады, Нидерландов и Великобритании заявили, что украинский самолет сбила ракета Ирана.
      • 11 января Иран официально сообщил, что его военные случайно сбили пассажирский самолет МАУ. Ответственность взял на себя Корпус стражей исламской революции.
      • Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина будет настаивать на полном признании вины и будет ожидать от Ирана заверений относительно полного и открытого расследования катастрофы.

       

      карта катастрофи літака мау в ірані
      Катастрофа самолета МАУ в Иране / карта 24 канала

      США тоже виноваты: Россия раскритиковала Иран за признание своей вины в авиакатастрофе
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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Авиакатастрофа МАУ в Иране МАУ Иран Новости политики Офіс Президента Президент Украины Жертвы
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