Тіла загиблих у катастрофі МАУ українців треба повернути до 19 січня, – Зеленський

Президент Володомир Зеленський очікує, що іранська сторона зможе якнайшвидше ідентифікувати та повернутина батьківщину тіла українців, які загинули під час кататстрофи літака МАУ 8 січня.

Про це Зеленський сказав президенту Ісламської Республіки Іран Хасану Рухані під час телефонної розмови 11 січня, пише пресслужба ОПУ.

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Для нас надзвичайно важливо, щоб уже наступного тижня – до 19 січня – тіла загиблих повернули в Україну, щоб їхні рідні могли з ними попрощатися,

– наголосив президент.

Водночас іранський лідер запевнив, що дасть доручення, щоб репатріація тіл українців відбулася якомога швидше.



Хто з українців загинув під час катастрофи літака МАУ / інфографіка 24 каналу

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Також Рухані вибачився перед українцями за збиття іранськими військовими літака МАУ, через що загинули 176 невинних людей.

В ОПУ також додали, що МЗС України негайно надішле Ірану ноту з чітким переліком усіх наступних кроків. Серед яких буде і пунк щодо компенсацій родинам загиблих і вартості літака. Іранська сторона погодилась з цим питанням.

Авіакатастрофа МАУ в Ірані: коротко про головне

Вранці 8 січня український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" розбився незабаром після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані. Літак здійснював рейс PS 752 Тегеран – Київ.

На борту перебувало 176 людей: 167 пасажирів та 9 членів екіпажу (усі українці). Ніхто із них не вижив.

Іран спочатку заявив, що трагедія сталася через технічні проблеми літака. Проте президент МАУ Євгеній Дихне одразу повідомив, що літак був справним, бо за 2 дні до авіакатастрофи проходив технічне обслуговування.

Згодом розвідки США, Канади, Нідерландів та Великої Британії заявили, що український літак збила ракета Ірану.

11 січня Іран офіційно повідомив, що його військові випадково збили пасажирський літак МАУ. Відповідальність взяв на себе Корпус вартових ісламської революції.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна наполягатиме на цілковитому визнанні вини та очікуватиме від Ірану запевнень щодо повного й відкритого розслідування катастрофи.



Катастрофа літака МАУ в Ірані / карта 24 каналу