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      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ
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      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ

      Тіла загиблих у катастрофі МАУ українців треба повернути до 19 січня, – Зеленський

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      Зеленський закликав Іран якнайшвидше повернути тіла загиблих українців / president.gov.ua

      Президент Володомир Зеленський очікує, що іранська сторона зможе якнайшвидше ідентифікувати та повернутина батьківщину тіла українців, які загинули під час кататстрофи літака МАУ 8 січня.

      Про це Зеленський сказав президенту Ісламської Республіки Іран Хасану Рухані під час телефонної розмови 11 січня, пише пресслужба ОПУ.

      Важливо: Український літак збили ракети Ірану, загинуло 176 людей: останні новини, фото, відео

      Для нас надзвичайно важливо, щоб уже наступного тижня – до 19 січня – тіла загиблих повернули в Україну, щоб їхні рідні могли з ними попрощатися,
      – наголосив президент.

      Водночас іранський лідер запевнив, що дасть доручення, щоб репатріація тіл українців відбулася якомога швидше.

      прізвища загиблих у катастрофі мау в ірані іранців
      Хто з українців загинув під час катастрофи літака МАУ / інфографіка 24 каналу

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      Також Рухані вибачився перед українцями за збиття іранськими військовими літака МАУ, через що загинули 176 невинних людей. 

      В ОПУ також додали, що МЗС України негайно надішле Ірану ноту з чітким переліком усіх наступних кроків. Серед яких буде і пунк щодо компенсацій родинам загиблих і вартості літака. Іранська сторона погодилась з цим питанням.

      Авіакатастрофа МАУ в Ірані: коротко про головне

      • Вранці 8 січня український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" розбився незабаром після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані. Літак здійснював рейс PS 752 Тегеран – Київ.
      • На борту перебувало 176 людей: 167 пасажирів та 9 членів екіпажу (усі українці). Ніхто із них не вижив.
      • Іран спочатку заявив, що трагедія сталася через технічні проблеми літака. Проте президент МАУ Євгеній Дихне одразу повідомив, що літак був справним, бо за 2 дні до авіакатастрофи проходив технічне обслуговування.
      • Згодом розвідки США, Канади, Нідерландів та Великої Британії заявили, що український літак збила ракета Ірану.
      • 11 січня Іран офіційно повідомив, що його військові випадково збили пасажирський літак МАУ. Відповідальність взяв на себе Корпус вартових ісламської революції.
      • Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна наполягатиме на цілковитому визнанні вини та очікуватиме від Ірану запевнень щодо повного й відкритого розслідування катастрофи.

      карта катастрофи літака мау в ірані
      Катастрофа літака МАУ в Ірані / карта 24 каналу

      Які останні слова почули диспетчери від українських пілотів перед авіакатастрофою в Ірані
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      Теги: Новини України Новини політики
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