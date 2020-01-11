Тіла загиблих у катастрофі МАУ українців треба повернути до 19 січня, – Зеленський
Президент Володомир Зеленський очікує, що іранська сторона зможе якнайшвидше ідентифікувати та повернутина батьківщину тіла українців, які загинули під час кататстрофи літака МАУ 8 січня.
Про це Зеленський сказав президенту Ісламської Республіки Іран Хасану Рухані під час телефонної розмови 11 січня, пише пресслужба ОПУ.
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Для нас надзвичайно важливо, щоб уже наступного тижня – до 19 січня – тіла загиблих повернули в Україну, щоб їхні рідні могли з ними попрощатися,
– наголосив президент.
Водночас іранський лідер запевнив, що дасть доручення, щоб репатріація тіл українців відбулася якомога швидше.
Хто з українців загинув під час катастрофи літака МАУ / інфографіка 24 каналу
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Також Рухані вибачився перед українцями за збиття іранськими військовими літака МАУ, через що загинули 176 невинних людей.
В ОПУ також додали, що МЗС України негайно надішле Ірану ноту з чітким переліком усіх наступних кроків. Серед яких буде і пунк щодо компенсацій родинам загиблих і вартості літака. Іранська сторона погодилась з цим питанням.
Авіакатастрофа МАУ в Ірані: коротко про головне
- Вранці 8 січня український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" розбився незабаром після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані. Літак здійснював рейс PS 752 Тегеран – Київ.
- На борту перебувало 176 людей: 167 пасажирів та 9 членів екіпажу (усі українці). Ніхто із них не вижив.
- Іран спочатку заявив, що трагедія сталася через технічні проблеми літака. Проте президент МАУ Євгеній Дихне одразу повідомив, що літак був справним, бо за 2 дні до авіакатастрофи проходив технічне обслуговування.
- Згодом розвідки США, Канади, Нідерландів та Великої Британії заявили, що український літак збила ракета Ірану.
- 11 січня Іран офіційно повідомив, що його військові випадково збили пасажирський літак МАУ. Відповідальність взяв на себе Корпус вартових ісламської революції.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна наполягатиме на цілковитому визнанні вини та очікуватиме від Ірану запевнень щодо повного й відкритого розслідування катастрофи.