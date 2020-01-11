Протести у Тегерані через збиття літака МАУ: поліція застосувала силу – фото, відео
У Тегерані десятки людей вийшли на мітинги проти влади Ірану. Вранці 11 січня вона оголосила, що іранські військові випадково збили ракетою літак МАУ з 176 пасажирами на борту. Між протестувальниками та силовиками вже сталися сутички.
На мітинги під університет Аміра Каріба вийшли студенти та прості жителі Тегерану. Вони вимагають покарати винних у катастрофі літака МАУ.
Важливо: Український літак збили ракети Ірану, загинуло 176 людей: останні новини, фото, відео
Також люди виступають проти нинішнього режиму Ірану та Корпусу вартових ісламської революції, який взяв на себе відповідальність за збиття лайнера.
Протестуючі скандують: "Відставки недостатньо, нам потрібна справедливість", "КВІР, ганьба тобі, відпусти нашу країну", "геть диктатора".
Протести в Тегерані через збиття літака МАУ: відео
Між силовиками та активістами сталися сутички. Поліція застосувала сльозогінний газ та світлошумові гранати.
У Тегерані між силовиками та протестувальниками сталися сутички
Зауважимо, у літаку МАУ перебували 176 людей. Усі вони загинули. Найбільше жертв, 82 особи, були громадяни Ірану.
Іранці вийшли на протести через збиття літака МАУ: відео
Авіакатастрофа МАУ в Ірані: коротко про головне
- Вранці 8 січня український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" розбився незабаром після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані. Літак здійснював рейс PS 752 Тегеран – Київ.
- На борту перебувало 176 людей: 167 пасажирів та 9 членів екіпажу (усі українці). Ніхто із них не вижив.
- Іран спочатку заявив, що трагедія сталася через технічні проблеми літака. Проте президент МАУ Євгеній Дихне одразу повідомив, що літак був справним, бо за 2 дні до авіакатастрофи проходив технічне обслуговування.
- Згодом розвідки США, Канади, Нідерландів та Великої Британії заявили, що український літак збила ракета Ірану.
- 11 січня Іран офіційно повідомив, що його військові випадково збили пасажирський літак МАУ. Відповідальність взяв на себе Корпус вартових ісламської революції.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна наполягатиме на цілковитому визнанні вини та очікуватиме від Ірану запевнень щодо повного й відкритого розслідування катастрофи.