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      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ
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      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ

      Протести у Тегерані через збиття літака МАУ: поліція застосувала силу – фото, відео

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      У Тегерані люди вийшли на протести через катастрофу літака МАУ / Фото з Twitter

      У Тегерані десятки людей вийшли на мітинги проти влади Ірану. Вранці 11 січня вона оголосила, що іранські військові випадково збили ракетою літак МАУ з 176 пасажирами на борту. Між протестувальниками та силовиками вже сталися сутички.

      На мітинги під університет Аміра Каріба вийшли студенти та прості жителі Тегерану. Вони вимагають покарати винних у катастрофі літака МАУ.

      Важливо: Український літак збили ракети Ірану, загинуло 176 людей: останні новини, фото, відео

      Також люди виступають проти нинішнього режиму Ірану та Корпусу вартових ісламської революції, який взяв на себе відповідальність за збиття лайнера.

      Протестуючі скандують: "Відставки недостатньо, нам потрібна справедливість", "КВІР, ганьба тобі, відпусти нашу країну", "геть диктатора".

      Протести в Тегерані через збиття літака МАУ: відео

       

      Між силовиками та активістами сталися сутички. Поліція застосувала сльозогінний газ та світлошумові гранати.


      У Тегерані між силовиками та протестувальниками сталися сутички

      Зауважимо, у літаку МАУ перебували 176 людей. Усі вони загинули. Найбільше жертв, 82 особи, були громадяни Ірану.

      Іранці вийшли на протести через збиття літака МАУ: відео

       

       

       

       

       

      Авіакатастрофа МАУ в Ірані: коротко про головне

      • Вранці 8 січня український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" розбився незабаром після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані. Літак здійснював рейс PS 752 Тегеран – Київ.
      • На борту перебувало 176 людей: 167 пасажирів та 9 членів екіпажу (усі українці). Ніхто із них не вижив.
      • Іран спочатку заявив, що трагедія сталася через технічні проблеми літака. Проте президент МАУ Євгеній Дихне одразу повідомив, що літак був справним, бо за 2 дні до авіакатастрофи проходив технічне обслуговування.
      • Згодом розвідки США, Канади, Нідерландів та Великої Британії заявили, що український літак збила ракета Ірану.
      • 11 січня Іран офіційно повідомив, що його військові випадково збили пасажирський літак МАУ. Відповідальність взяв на себе Корпус вартових ісламської революції.
      • Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна наполягатиме на цілковитому визнанні вини та очікуватиме від Ірану запевнень щодо повного й відкритого розслідування катастрофи.

      де сталася катастрофа літака мау в ірані
      Авіакатастрофа МАУ в Ірані / карта 24 каналу

      Авіакатастрофа МАУ в Ірані: що відбувалося з літаком від моменту зльоту до падіння
      сьогодні
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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Жертви Авіакатастрофа МАУ в Ірані Новини політики Іран МАУ Протести
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