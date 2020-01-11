Протести у Тегерані через збиття літака МАУ: поліція застосувала силу – фото, відео

У Тегерані десятки людей вийшли на мітинги проти влади Ірану. Вранці 11 січня вона оголосила, що іранські військові випадково збили ракетою літак МАУ з 176 пасажирами на борту. Між протестувальниками та силовиками вже сталися сутички.

На мітинги під університет Аміра Каріба вийшли студенти та прості жителі Тегерану. Вони вимагають покарати винних у катастрофі літака МАУ.

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Також люди виступають проти нинішнього режиму Ірану та Корпусу вартових ісламської революції, який взяв на себе відповідальність за збиття лайнера.

Протестуючі скандують: "Відставки недостатньо, нам потрібна справедливість", "КВІР, ганьба тобі, відпусти нашу країну", "геть диктатора".

Протести в Тегерані через збиття літака МАУ: відео

Між силовиками та активістами сталися сутички. Поліція застосувала сльозогінний газ та світлошумові гранати.



У Тегерані між силовиками та протестувальниками сталися сутички

Зауважимо, у літаку МАУ перебували 176 людей. Усі вони загинули. Найбільше жертв, 82 особи, були громадяни Ірану.

Іранці вийшли на протести через збиття літака МАУ: відео

Авіакатастрофа МАУ в Ірані: коротко про головне

Вранці 8 січня український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" розбився незабаром після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані. Літак здійснював рейс PS 752 Тегеран – Київ.

На борту перебувало 176 людей: 167 пасажирів та 9 членів екіпажу (усі українці). Ніхто із них не вижив.

Іран спочатку заявив, що трагедія сталася через технічні проблеми літака. Проте президент МАУ Євгеній Дихне одразу повідомив, що літак був справним, бо за 2 дні до авіакатастрофи проходив технічне обслуговування.

Згодом розвідки США, Канади, Нідерландів та Великої Британії заявили, що український літак збила ракета Ірану.

11 січня Іран офіційно повідомив, що його військові випадково збили пасажирський літак МАУ. Відповідальність взяв на себе Корпус вартових ісламської революції.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна наполягатиме на цілковитому визнанні вини та очікуватиме від Ірану запевнень щодо повного й відкритого розслідування катастрофи.



Авіакатастрофа МАУ в Ірані / карта 24 каналу