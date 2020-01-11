В Тегеране начались протесты из-за сбития самолета МАУ: фото, видео
В Тегеране десятки людей вышли на митинги против власти Ирана. Утром 11 января она объявила, что иранские военные случайно сбили ракетой самолет МАУ с 176 пассажирами на борту. Между протестующими и силовиками уже произошли столкновения.
На митинги под университет Амира Кариба вышли студенты и простые жители Тегерана. Они требуют наказать виновных в крушении самолета МАУ.
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Также люди выступают против нынешнего режима Ирана и Корпуса стражей исламской революции, которые взял на себя ответственность за сбитие лайнера.
Протестующие скандируют: "Отставки недостаточно, нам нужна справедливость", "КСИР, позор тебе, отпусти нашу страну", "долой диктатора".
Протесты в Тегеране из-за сбивания самолета МАУ: видео
Между силовиками и активистами произошли столкновения. Полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты.
В Тегеране между силовиками и протестующими произошли столкновения
Заметим, в самолете МАУ находились 176 человек. Все они погибли. Больше всего жертв, 82 человека, были граждане Ирана.
Иранцы вышли на протесты из-за сбития самолета МАУ: видео
Авиакатастрофа МАУ в Иране: кратко о главном
- Утром 8 января украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" разбился вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране. Самолет совершал рейс PS 752 Тегеран – Киев.
- На борту находилось 176 человек: 167 пассажиров и 9 членов экипажа (все украинцы). Никто из них не выжил.
- Иран сначала заявил, что трагедия произошла из-за технических проблем самолета. Однако президент МАУ Евгений Дыхне сразу сообщил, что самолет был исправным, так как за 2 дня до авиакатастрофы проходил техническое обслуживание.
- Впоследствии разведки США, Канады, Нидерландов и Великобритании заявили, что украинский самолет сбила ракета Ирана.
- 11 января Иран официально сообщил, что его военные случайно сбили пассажирский самолет МАУ. Ответственность взял на себя Корпус стражей исламской революции.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина будет настаивать на полном признании вины и будет ожидать от Ирана заверений относительно полного и открытого расследования катастрофы.