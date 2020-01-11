В Тегеране начались протесты из-за сбития самолета МАУ: фото, видео

В Тегеране десятки людей вышли на митинги против власти Ирана. Утром 11 января она объявила, что иранские военные случайно сбили ракетой самолет МАУ с 176 пассажирами на борту. Между протестующими и силовиками уже произошли столкновения.

На митинги под университет Амира Кариба вышли студенты и простые жители Тегерана. Они требуют наказать виновных в крушении самолета МАУ.

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Также люди выступают против нынешнего режима Ирана и Корпуса стражей исламской революции, которые взял на себя ответственность за сбитие лайнера.

Протестующие скандируют: "Отставки недостаточно, нам нужна справедливость", "КСИР, позор тебе, отпусти нашу страну", "долой диктатора".

Протесты в Тегеране из-за сбивания самолета МАУ: видео

Между силовиками и активистами произошли столкновения. Полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты.



В Тегеране между силовиками и протестующими произошли столкновения

Заметим, в самолете МАУ находились 176 человек. Все они погибли. Больше всего жертв, 82 человека, были граждане Ирана.

Иранцы вышли на протесты из-за сбития самолета МАУ: видео

Авиакатастрофа МАУ в Иране: кратко о главном

Утром 8 января украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" разбился вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране. Самолет совершал рейс PS 752 Тегеран – Киев.

На борту находилось 176 человек: 167 пассажиров и 9 членов экипажа (все украинцы). Никто из них не выжил.

Иран сначала заявил, что трагедия произошла из-за технических проблем самолета. Однако президент МАУ Евгений Дыхне сразу сообщил, что самолет был исправным, так как за 2 дня до авиакатастрофы проходил техническое обслуживание.

Впоследствии разведки США, Канады, Нидерландов и Великобритании заявили, что украинский самолет сбила ракета Ирана.

11 января Иран официально сообщил, что его военные случайно сбили пассажирский самолет МАУ. Ответственность взял на себя Корпус стражей исламской революции.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина будет настаивать на полном признании вины и будет ожидать от Ирана заверений относительно полного и открытого расследования катастрофы.



Авиакатастрофа МАУ в Иране / карта 24 канала