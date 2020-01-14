Чи міг Іран збити український літак свідомо: оцінка секретаря РНБО Данілова

Наразі немає підстав вважати, що український літак над Тегераном збили ракетами свідомо. Однак якщо це доведуть, то Україна розглядає можливість скликати засідання Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй.

Варіант скликання Радбезу ООН за такої умови розглядають, про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов в інтерв’ю "Цензор.net".

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"Для початку ми повинні з'ясувати – атака на наш літак була умисною або випадковою? Від цієї оцінки залежить напрям наших дій. У кожного дипломатичного процесу повинна бути своя логіка і послідовність", – вважає він.

Данілов наголосив, що політична стратегія країни повинна ґрунтуватися на доказах.

Ще раз підкреслюю: ми поки не бачимо, що Іран свідомо збив український літак. І такого не бачать наші західні партнери,

– зазначив секретар РНБО.

Він також додав, що не варто покладати надії на Радбез ООН, який не може допомогти з врегулюванням російської агресії. Секретар РНБО вважає організацію недостатньо ефективною, а її рішення – "консультативними або декларативними".

"Україна вже пройшла цей шлях з катастрофою борта МН17, та міжнародна слідча комісія так і не була створена. Дуже багато записано в статуті ООН, на жаль, багато з того доволі тривалий час не виконується", – пояснив Данілов.

Український літак МАУ розбився поблизу Тегерана 8 січня невдовзі після вильоту з аеропорту Імама Хомейні. Літак прямував з Тегерана до Києва. Згодом влада Ірану визнала – літак "випадково" збили кількома ракетами. Загинули всі 176 людей, що перебували на борту літака: 167 пасажирів та 9 членів екіпажу. Серед загиблих було 11 українців: 9 членів екіпажу та 2 пасажирки.

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