Уряд виплатить по 200 тисяч гривень рідним загиблих в авіакатастофі в Ірані

Уряд виплатить по 200 тисяч гривень родинам українців, які 8 січня загинули під час збиття літака Boeing 737 поблизу Тегерану. Також компанія МАУ виплатить кошти родинам загиблих членів екіпажу.

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук у своєму телеграмі висловив співчуття рідним загиблих і пообіцяв надати всю необхідну допомогу – юридичну та фінансову.

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"Уряд виплатить родинам загиблих в авіакатастрофі в Ірані по 200 тисяч гривень допомоги та проконтролює належне здійснення страхових виплат відповідно до Монреальської конвенції", – заявив він.

За його словами, родичі 9 членів екіпажу літака також отримають виплату від компанії "Міжнародні авіалінії України" відповідно до колективного договору.

Окрім того, українські дипломати працюють, аби рідні жертв авіакатастрофи отримали компенсації і від іранської сторони.

Розумію, що жодні компенсації не втамують цього болю, але Україна відстоює справедливість,

– підсумував Гончарук.

До слова, президентом Ірану Хасан Рухані під час розмови з Президентом України Володимиром Зеленським заявив, що Іран надасть компенсації рідним загиблих в авіакатастрофі МАУ.



Хто з українців загинув під час катастрофи літака МАУ / інфографіка 24 каналу

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