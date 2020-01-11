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      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ

      Уряд виплатить по 200 тисяч гривень рідним загиблих в авіакатастофі в Ірані

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      Уряд виплатить по 200 тисяч гривень родинам українців, які 8 січня загинули під час збиття літака Boeing 737 поблизу Тегерану. Також компанія МАУ виплатить кошти родинам загиблих членів екіпажу.

      Прем'єр-міністр Олексій Гончарук у своєму телеграмі висловив співчуття рідним загиблих і пообіцяв надати всю необхідну допомогу – юридичну та фінансову.

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      "Уряд виплатить родинам загиблих в авіакатастрофі в Ірані по 200 тисяч гривень допомоги та проконтролює належне здійснення страхових виплат відповідно до Монреальської конвенції", – заявив він.

      За його словами, родичі 9 членів екіпажу літака також отримають виплату від компанії "Міжнародні авіалінії України" відповідно до колективного договору.

      Окрім того, українські дипломати працюють, аби рідні жертв авіакатастрофи отримали компенсації і від іранської сторони.

      Розумію, що жодні компенсації не втамують цього болю, але Україна відстоює справедливість,
      – підсумував Гончарук.

       

      До слова, президентом Ірану Хасан Рухані під час розмови з Президентом України Володимиром Зеленським заявив, що Іран надасть компенсації рідним загиблих в авіакатастрофі МАУ.

      Хто з українців загинув під час катастрофи літака МАУ
      Хто з українців загинув під час катастрофи літака МАУ / інфографіка 24 каналу

      Авіакатастрофа МАУ в Ірані: коротко про головне

      • Вранці 8 січня український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" розбився незабаром після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані. Літак здійснював рейс PS 752 Тегеран – Київ.
      • На борту перебувало 176 людей: 167 пасажирів та 9 членів екіпажу (усі українці). Ніхто із них не вижив.
      • Іран спочатку заявив, що трагедія сталася через технічні проблеми літака. Проте президент МАУ Євгеній Дихне одразу повідомив, що літак був справним, бо за 2 дні до авіакатастрофи проходив технічне обслуговування.
      • Згодом розвідки США, Канади, Нідерландів та Великої Британії заявили, що український літак збила ракета Ірану.
      • 11 січня Іран офіційно повідомив, що його військові випадково збили пасажирський літак МАУ. Відповідальність взяв на себе Корпус вартових ісламської революції.
      • Згодом Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Ірану Хасаном Рухані. Останній вибачився перед українцями за збиття літака МАУ та запевнив, що розслідування катастрофи буде відкритим і справедливим.
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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Олексій Гончарук Гроші Іран Авіакатастрофа МАУ в Ірані МАУ Кабінет Міністрів України Жертви Новини України Новини політики
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