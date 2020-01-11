Визнання збиття літака – крок у потрібному напрямі: Зеленський поговорив з президентом Ірану

Президент Володимир Зеленський обговорив катастрофу літака МАУ поблизу Тегерана з президентом Ірану Хасаном Рухані. Зеленський відзначив важливість визнання іранською владою факту збиття літака.

Про розмову з владою Ірану президент України повідомив у твіттері.

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Говорив з Хасаном Рухані. Визнання збиття нашого літака – крок у потрібному напрямі. Наполягаю на невідкладному завершенні ідентифікації тіл та поверненні їх в Україну,

– написав він.

Зеленський додав, що винні обов’язково мають бути притягнуті до відповідальності. А Україна чекає на "повну юридичну та технічну взаємодію й надалі".

Говорив з @HassanRouhani. Визнання збиття нашого літака – крок у потрібному напрямі. Наполягаю на невідкладному завершенні ідентифікації тіл та поверненні їх в Україну. Винні мають бути притягнуті до відповідальності. Чекаємо повної юридичної та технічної взаємодії надалі. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) 11 января 2020 г.

В Офісі Президента уточнили, що розмова відбулася з ініціативи президента Ірану. Хасан Рухані висловив співчуття українському народу та родинам загиблих унаслідок збиття літака МАУ. Він також попросив вибачення від іранської сторони за трагедію, яка забрала 176 людських життів.

Президент Ірану запевнив, що причетні до авіакатастрофи будуть притягнуті до відповідальності. А українська експертна група отримає всю необхідну підтримку для подальшої ефективної співпраці.

Володимир Зеленський також наголосив, що екіпаж збитого літака діяв відповідно до міжнародних льотних правил та інструкцій.

Основне про авіакатастрофу МАУ в Ірані