Визнання збиття літака – крок у потрібному напрямі: Зеленський поговорив з президентом Ірану
Президент Володимир Зеленський обговорив катастрофу літака МАУ поблизу Тегерана з президентом Ірану Хасаном Рухані. Зеленський відзначив важливість визнання іранською владою факту збиття літака.
Про розмову з владою Ірану президент України повідомив у твіттері.
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Говорив з Хасаном Рухані. Визнання збиття нашого літака – крок у потрібному напрямі. Наполягаю на невідкладному завершенні ідентифікації тіл та поверненні їх в Україну,
– написав він.
Зеленський додав, що винні обов’язково мають бути притягнуті до відповідальності. А Україна чекає на "повну юридичну та технічну взаємодію й надалі".
В Офісі Президента уточнили, що розмова відбулася з ініціативи президента Ірану. Хасан Рухані висловив співчуття українському народу та родинам загиблих унаслідок збиття літака МАУ. Він також попросив вибачення від іранської сторони за трагедію, яка забрала 176 людських життів.
Президент Ірану запевнив, що причетні до авіакатастрофи будуть притягнуті до відповідальності. А українська експертна група отримає всю необхідну підтримку для подальшої ефективної співпраці.
Володимир Зеленський також наголосив, що екіпаж збитого літака діяв відповідно до міжнародних льотних правил та інструкцій.
Основне про авіакатастрофу МАУ в Ірані
- Вранці 8 січня український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" розбився біля Тегерана. На борту перебували 167 пасажирів та 9 членів екіпажу. Нікому не вдалося вижити.
- Катастрофа сталася приблизно за годину після того, як Іран атакував ракетами американські бази в Іраку.
- Літак розбився після того, як в нього влучили ракети протиповітряної оборони Ірану. Цю інформацію влада Ірану підтвердила 11 січня. Відповідальність взяв на себе Корпус вартових ісламської революції. До цього такі заяви робили лідери західних країн (Канада, США, Велика Британія, Нідерланди) з посиланням на інформацію власної розвідки.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна наполягатиме на цілковитому визнанні вини та очікуватиме від Ірану запевнень щодо повного й відкритого розслідування катастрофи. За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, Іран погодився на компенсацію родинам загиблих в авіакатастрофі та відшкодування вартості літака.