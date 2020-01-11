Зеленський записав звернення і розповів про всі дії влади після катастрофи літака МАУ: відео

Президент України Володимир Зеленський записав відеозвернення до українців, про яке обіцяв після того, як Іран визнав свою вину у збитті українського літака. Зверненню передувала розмова з президентом Ірану Хасаном Рухані, який попросив вибачення за збиття повітряного судна.

У своєму зверненні, опублікованому Офісом Президента, Володимир Зеленський розповів про усі дії української влади, починаючи з моменту падіння літака поряд з Тегераном. 24 канал наводить пряму мову звернення українського президента.

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Робота оперативного штабу щодо авіакатастрофи

Одразу після авікатастрофи було створено та розпочато роботу оперативного штабу при РНБО України. На місце події в аеропорт Імам Хомейні прибули посол і консул України в Ірані.

Відбулося позачергове засідання уряду, на якому ухвалено рішення про створення та відправлення до Ірану пошуково-рятувальної групи. До неї увійшли 45 експертів з Державної авіаційної служби, Національного бюро розслідувань авіаційних подій та інцидентів з цивільними авіаційними суднами, представники РНБО, ДСНС, СБУ, Міноборони, МЗС та представники компанії МАУ.

Ми відправили до Тегерана найкращих фахівців нашої країни з великим досвідом експертиз.

Офіс генерального прокурора України звернувся до Ірану, Канади, Швеції та Великої Британії з пропозицією про створення міжнародної слідчоїх групи.

Звернення Володимира Зеленського: дивіться відео

Розслідування катастрофи українського літака

9 січня о 3:30 наша експертна група прибула до Тегерану і за дві години розпочала роботу на місці катастрофи. У мене відбулася розмова з президентом Ірану щодо чіткої та повної взаємодії з нашими експертами.

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Вони отримали повний доступ до всіх необхідних матеріалів:

фрагментів літака;

чорних скриньок;

записів радарів;

записів диспетчерів Центру управління польотами.

Вранці 9 січня секретар РНБО України озвучив 4 основні версії, зокрема про можливість збиття українського літака ракетою.

Для ідентифікації тіл загиблих було дуже швидко зібрано зразки ДНК їхніх родичів. Зокрема борт-провідниці, родичі якої перебували на тимчасово окупованій території.

Я провів робочі консультації з нашими міжнародними партнерами – прем'єр-міністрами Канади, Швеції, Великої Британії, президентами Ірану та Афганістану, й наголосив на необхідності спільних дій задля розслідування обставини цієї трагедії.



Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані / інфографіка 24 каналу

Версія про збиття літака

Ближче до вечора з'явилися заяви від лідерів США, Канади та Великої Британії про ймовірне збиття українського "Боїнга". Ми закликали всіх міжнародних партнерів надати дані, які підтвердили б цю версію.

Ми працювали системно, без істерик заради одного – досягнення результату, а саме – з'ясування правди щодо обставин авіакатастрофи.

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10 січня у мене відбулася розмова з Державним секретарем Сполучених Штатів Америки Майклом Помпео та зустріч із тимчасовою повіреною у справах США в Україні Крістіною Квін, яка передала мені важливу й корисну інформацію для розслідування.Також важливу інформацію передала посол Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Мелінда Сіммонс.

Я хочу високо відзначити роботу українських експертів в Ірані. Вони працювали та продовжують працювати самовіддано, ретельно й цілодобово. Їхня висока професійність та оперативність, переконливі попередні висновки та докази, знайдені в Тегерані, не дозволили приховати правду.

І сьогодні керівництво Ісламської Республіки Іран визнало факт збиття українського літака та свою провину в авіакатастрофі.

Цьому також безперечно сприяла й підтримка з боку міжнародних партнерів, наполеглива позиція світової спільноти. За це я висловлюю щиру подяку лідерам США, Канади, Великої Британії, інших країн, міжнародних організацій – від імені українського народу.

Як Іран збив український літак?Президент Ірану Хасан Рухані заявив, що збиття українського літака було прикрою випадковістю, а стріляли по повітряному судні одразу кількома ракетами.



Ракети були випущені буцімто внаслідок людської помилки оператора системи протиповітряної оборони Ірану, який сприйняв пасажирське судно за ворожий військовий літак.

Як надалі виглядатиме розслідування

Зараз група українських експертів продовжує свою роботу, для повного завершення розслідування ще потрібно провести низку дій. Наразі вони намагаються реконструювати літак.

Повертаючись до розмови з Президентом Ірану – ми домовилися, що просто зараз ним буде відданий наказ максимально швидко спільно з українськими експертами закінчити ідентифікацію тіл загиблих і підготувати їх для повернення в Україну. Це повинно статися найближчим часом.

Ми також домовилися про початок спільної роботи з розшифровки двох бортових самописців – чорних скриньок. Ми домовилися про повну юридичну та технічну взаємодію, включно з питанням отримання компенсації. Ми домовилися, що ніхто не відкрутиться.

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Офіс Генерального прокурора України порушив справу за фактом убивства громадян України. Уряд надасть фінансову допомогу родинам загиблих. Держава також всіляко сприятиме отриманню ними компенсацій від перевізника, страхових компаній та Ісламської Республіки Іран.

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Звернення до світових лідерів

Я закликаю всіх міжнародних партнерів України, всю світову спільноту бути єдиними та наполегливими до повного й остаточного розслідування всіх обставин цієї катастрофи. Це потрібно всім нам.

Заради людини, яка повинна у цьому бурхливому світі почуватися безпечно – на землі, воді чи в повітрі. Бо людина і її життя мають бути найвищою цінністю для будь-якої влади, будь-якої держави, будь-якого політика.

Поховання загиблих та покарання винних

Дорогі українці! У ці тяжкі дні для кожного з нас я хочу сказати таке:

Я поверну всіх загиблих близьким і рідним, вони зможуть з ними попрощатися по-людськи. Ми гідно вшануємо їхню пам'ять. Усі винні будуть покарані.

Ми повернемо українцям не лише відчуття безпеки та справедливості, а й упевненість, що Україна завжди буде вас захищати, в якому куточку планети ви б не були.



Українці, які загинули в авіакатастрофі літака МАУ в Ірані / інфографіка 24 каналу