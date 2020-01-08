Дві людини не сіли в літак МАУ, що розбився в Ірані, – РНБО

У Раді національної безпеки і оборони України повідомили, що на борту українського літака, який розбився в Тегерані, перебували 176 людей – 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Двоє людей не сіли на рейс Тегеран – Київ.

Секретар РНБО Олексій Данилов під час брифінгу сказав, що двоє осіб, які не летіли Boeing 737, не є громадянами України.

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Він також заявив, що дані про загиблих пасажирів незабаром з'являться на сайті МАУ.

До слова, попередній список всіх пасажирів вже оприлюднили українські ЗМІ. Серед них – дев'ять членів екіпажу та двоє пасажирів українці.

Ймовірний список всіх пасажирів, які були на борту українсього літака Boeing 737 – шукайте за посиланням

Що відомо про авіакатастрофу в Ірані? Пасажирський Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" рейсу PS 752, на борту якого перебували 176 людей, розбився незабаром після вильоту з аеропорту "Імама Хомейні" в Тегерані. Усі його пасажири та екіпаж загинули. За попередніми даними, на борту перебувало 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед пасажирів було 2 українців.



Приблизно о 4:30 ранку за київським часом авіасудно вилетіло зі столиці Ірану до київського "Борисполя". І вже за дві хвилини після зльоту – впало. За словами представників місцевого аеропорту, причиною авіатрощі стали технічні несправності, а саме – займання двигуна. У МЗС України цю інформацію наразі не підтверджують і зазначають, що причина може бути інша.

Дивіться брифінг Олексія Данилова та Олексія Гончарука про авіакатастрофу в Ірані: