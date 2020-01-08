Два человека не сели в самолет МАУ, который разбился в Иране, – СНБО

В Совете национальной безопасности и обороны Украины сообщили, что на борту украинского самолета, который разбился в Тегеране, находились 176 человек – 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Двое людей не сели на рейс Тегеран – Киев.

Секретарь СНБО Алексей Данилов во время брифинга сказал, что двое лиц, которые не летели Boeing 737, не являются гражданами Украины.

О главном: Украинский самолет разбился в Иране, погибли 176 человек – последние новости, фото, видео

Он также заявил, что данные о погибших пассажиров вскоре появятся на сайте МАУ.

К слову, предыдущий список всех пассажиров уже обнародовали украинские СМИ. Среди них украинцы – девять членов экипажа и двое пассажиров.

Вероятный список всех пассажиров, которые были на борту украинсего самолета Boeing 737 – ищите по ссылке

Что известно об авиакатастрофе в Иране? Пассажирский Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" рейса PS 752, на борту которого находились 176 человек, разбился вскоре после вылета из аэропорта "Имама Хомейни" в Тегеране. Все его пассажиры и экипаж погибли. По предварительным данным, на борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди пассажиров было 2 украинцев.



Примерно в 4:30 утра по киевскому времени аппарат вылетел из столицы Ирана в киевский "Борисполь". И уже через две минуты после взлета упал. По словам представителей местного аэропорта, причиной авиакрушения стали технические неисправности, а именно – возгорание двигателя. В МИД Украины эту информацию пока не подтверждают и отмечают, что причина может быть другой.

Смотрите брифинг Алексея Данилова и Алексея Гончарука об авиакатастрофе в Иране: