Зеленский записал обращение и рассказал обо всех действиях властей после катастрофы самолета МАУ

Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к украинцам, о котором обещал после того, как Иран признал свою вину в крушении украинского самолета. Обращению предшествовал разговор с президентом Ирана Хасаном Рухани, который попросил прощения за сбитие воздушного судна.

В своем обращении, опубликованном Офисом Президента, Владимир Зеленский рассказал о всех действиях украинской власти, начиная с момента падения самолета рядом с Тегераном. 24 канал приводит прямую речь обращения украинского президента.

Работа оперативного штаба по авиакатастрофе

Сразу после авикатастрофы была создана и начата работа оперативного штаба при СНБО Украины. На место происшествия в аэропорт Имам Хомейни прибыли посол и консул Украины в Иране.

Состоялось внеочередное заседание правительства, на котором принято решение о создании и отправке в Иран поисково-спасательной группы. В нее вошли 45 экспертов из Государственной авиационной службы, Национального бюро расследований авиационных событий и инцидентов с гражданскими авиационными судами, представители СНБО, ГСЧС, СБУ, Минобороны, МИД и представители компании МАУ.

Мы отправили в Тегеран лучших специалистов нашей страны с большим опытом экспертиз.

Офис генерального прокурора Украины обратился в Иран, Канаду, Швецию и Великобританию с предложением о создании международной следственной группы.

Украинская экспертная группа в Тегеране

9 января в 3:30 наша экспертная группа прибыла в Тегеран и за два часа начала работу на месте катастрофы. У меня состоялся разговор с президентом Ирана относительно четкого и полного взаимодействия с нашими экспертами.

Они получили полный доступ ко всем необходимым материалам:

фрагментов самолета;

черных ящиков;

записей радаров;

записей диспетчеров Центра управления полетами.

Утром 9 января секретарь СНБО Украины озвучил 4 основные версии, в частности о возможности сбития украинского самолета ракетой.

Для идентификации тел погибших были очень быстро собраны образцы ДНК их родственников. В частности борт-проводницы, родственники которой находились на временно оккупированной территории.

Я провел рабочие консультации с нашими международными партнерами – премьер-министрами Канады, Швеции, Великобритании, президентами Ирана и Афганистана, и подчеркнул необходимость совместных действий для расследования обстоятельств этой трагедии.

Версия о сбитии самолета

Ближе к вечеру появились заявления от лидеров США, Канады и Великобритании о возможном сбитии украинского "Боинга". Мы призвали всех международных партнеров предоставить данные, которые подтвердили бы эту версию.

Мы работали системно, без истерик ради одного – достижения результата, а именно – выяснение правды относительно обстоятельств авиакатастрофы.

10 января у меня состоялся разговор с Государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Майклом Помпео и встреча с временным поверенным в делах США в Украине Кристиной Квин, которая передала мне важную и полезную информацию для расследования.

Также важную информацию передала посол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Мелинда Симмонс. Я хочу высоко отметить работу украинских экспертов в Иране.

Они работали и продолжают работать самоотверженно, тщательно и круглосуточно. Их высокая профессиональность и оперативность, убедительные предварительные выводы и доказательства, найденные в Тегеране, не позволили скрыть правду.

И сегодня руководство Исламской Республики Иран признало факт сбития украинского самолета и свою вину в авиакатастрофе.

Этому безусловно способствовала и поддержка со стороны международных партнеров, настойчивая позиция мирового сообщества. За это я выражаю искреннюю благодарность лидерам США, Канады, Великобритании, других стран, международных организаций – от имени украинского народа.

Как в дальнейшем будет выглядеть расследование

Сейчас группа украинских экспертов продолжает свою работу, для полного завершения расследования еще нужно провести ряд действий. Сейчас они пытаются реконструировать самолет.

Возвращаясь к разговору с Президентом Ирана – мы договорились, что просто сейчас им будет отдан приказ максимально быстро совместно с украинскими экспертами закончить идентификацию тел погибших и подготовить их для возвращения в Украину. Это должно произойти в ближайшее время.

Мы также договорились о начале совместной работы по расшифровке двух бортовых самописцев – черных ящиков. Мы договорились о полном юридическом и техническом взаимодействии, включая вопрос получения компенсации. Мы договорились, что никто не отвертится.

Офис Генерального прокурора Украины возбудил дело по факту убийства граждан Украины. Правительство окажет финансовую помощь семьям погибших. Государство также всячески будет способствовать получению ими компенсаций от перевозчика, страховых компаний и Исламской Республики Иран.

Обращение к мировым лидерам

Я призываю всех международных партнеров Украины, все мировое сообщество быть едиными и настойчивыми до полного и окончательного расследования всех обстоятельств этой катастрофы. Это нужно всем нам.

Ради человека, который должен в этом бурном мире чувствовать себя безопасно – на земле, воде или в воздухе. Потому что человек и его жизнь должны быть высшей ценностью для любой власти, любого государства, любого политика.

Захоронение погибших и наказание виновных

Дорогие украинцы! В эти тяжелые дни для каждого из нас я хочу сказать следующее:

Я верну всех погибших близким и родным, они смогут с ними попрощаться по-человечески. Мы достойно почтим их память. Все виновные будут наказаны.

Мы вернем украинцам не только ощущение безопасности и справедливости, но и уверенность, что Украина всегда будет вас защищать, в каком уголке планеты вы бы не были.

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