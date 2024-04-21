Во время эфира "Говорит Большой Львов" журналистка попросила Ирину Фарион прокомментировать видео, которое недавно появилось в сети. На нем девушка из Харькова жалуется, что ее не взяли на работу из-за невладения украинским языком.

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"Это свидетельство того, что мы – на пути к победе"

Харьковчанка говорит, что она не умеет говорить на государственном языке, хотя и живет в Украине. Девушка отмечает, что до сих пор у нее ни разу не было проблем из-за этого. Следует заметить, что эти слова она как раз произносит на украинском.

Далее жительница Харькова возмущается уже на русском. Рассказывает, что она всегда находила с горожанами взаимопонимание. В ее родном городе якобы всегда разговаривали на языке страны – агрессорки. В конце девушка спрашивает, что ей теперь делать.

Феерическая дура. Это первое, что я думала, наблюдая за тем "телом". Что ей делать? Свалить отсюда, как говорил мой дед. Чего она здесь сидит? Пусть пилит к Путину, садится на танк и едет,

– отреагировала на видео Ирина Фарион.

Также экс-нардепка призналась, что ей радостно от того, что харьковчанку не взяли на работу из-за незнания государственного языка. Подчеркивает, что это всегда был ее основной посыл обществу – не давать работу и образование людям, которые не знают украинского.

К большому счастью, мы дожили до этого, что вот таким "телам" работы не дают, если они не владеют государственным языком. Это означает, что рождается свободная, сильная, самодостаточная Украина. Это лишь свидетельство того, что мы на пути победы,

– заявила языковед.

Жительницу Харькова она назвала ярким примером вырождения. В противовес ей Фарион вспомнила за 28-летнего харьковчанина, который прибыл во Львов намеренно, чтобы поддержать профессора. Парень повесил целый ряд желто-голубых шариков возле апелляционного суда.

Справка: 18 апреля Львовский апелляционный суд должен был рассматривать дело о восстановлении в должности Ирины Фарион. Ранее Галицкий районный суд Львова отказал Ирине Фарион в восстановлении в должности профессора кафедры украинского языка Института гуманитарных и социальных наук Львовской политехники. Заседание перенесли на май.

В интервью журналистам мужчина сказал, что для него вопрос украинского языка – вопрос победы.

По словам профессора, на примере двух жителей Харькова можно увидеть два пути, которыми может идти Украина – путем поражения, или победы.

Напомним, что ранее Фарион сделала скандальные заявления в адрес русскоязычных военных. В интервью с Яниной Соколовой женщина сказала, что не может назвать их украинцами. Она использовала в адрес военнослужащих такие слова, как "сброд", "биомусор", "падлюки", "с*ки" и прочие ругательства.