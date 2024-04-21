Представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук рассказал 24 Каналу, что после атаки на Севастополь утром возникла путаница, в какую именно там бухту прилетело. Он подтвердил, что попадание состоялось в корабль "Коммуна", входящий в состав Черноморского флота России.

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Очередной успех ВСУ

Еще в начале прошлого века он был освящен представителем так называемой императорской семьи и назывался "Волхов". Это старейший корабль, который есть в составе военно-морских сил любой страны мира.

Несмотря на разговоры о том, что поражено "старое корыто", этот корабль активно действующий. Он также в операции по исследованию места поражения крейсера "Москва". Поэтому, несмотря на очень почтенный возраст этого корабля, он выполнял соответствующие функции,

– отметил представитель Украинской добровольческой армии "Юг".

Важно, что поражаются не только объекты Черноморского флота России, а именно его корабельный состав. Поэтому для Вооруженных Сил Украины это очередной успех.

"Учитывая, что корабль "Коммуна" – это большой раритет, огромное уважение к тем, кто попал и к тем, кто вообще это придумал. Это очень ударит по "скрепам" Путина", – уверен Сергей Братчук.