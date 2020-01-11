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      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ

      Правительство выплатит по 200 тысяч гривен родным погибших в авиакатастрофе в Иране

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      Правительство выплатит по 200 тысяч гривен семьям украинцев, которые 8 января погибли во время сбития самолета Boeing 737 вблизи Тегерана. Также компания МАУ выплатит деньги семьям погибших членов экипажа.

      Премьер-министр Алексей Гончарук в своей телеграмме выразил соболезнования родным погибших и пообещал оказать всю необходимую помощь – юридическую и финансовую.

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      "Правительство выплатит семьям погибших в авиакатастрофе в Иране по 200 тысяч гривен помощи и проконтролирует надлежащее осуществление страховых выплат согласно Монреальской конвенции", – заявил он.

      По его словам, родственники 9 членов экипажа самолета также получат выплату от компании "Международные авиалинии Украины" согласно коллективного договора.

      Кроме того, украинские дипломаты работают, чтобы родные жертв авиакатастрофы получили компенсации и от иранской стороны.

      Понимаю, что никакие компенсации не утолят этой боли, но Украина отстаивает справедливость,
      – подытожил Гончарук.

       

      К слову, президент Ирана Хасан Рухани во время разговора с Президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что Иран предоставит компенсации родным погибших в авиакатастрофе МАУ.

      Хто з українців загинув під час катастрофи літака МАУ
      Кто из украинцев погиб во время катастрофы самолета МАУ / инфографика 24 канала

      Авиакатастрофа МАУ в Иране: кратко о главном

      • Утром 8 января украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" разбился вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране. Самолет совершал рейс PS 752 Тегеран – Киев.
      • На борту находилось 176 человек: 167 пассажиров и 9 членов экипажа (все украинцы). Никто из них не выжил.
      • Иран сначала заявил, что трагедия произошла из-за технических проблем самолета. Однако президент МАУ Евгений Дыхне сразу сообщил, что самолет был исправным, так как за 2 дня до авиакатастрофы проходил техническое обслуживание.
      • Впоследствии разведки США, Канады, Нидерландов и Великобритании заявили, что украинский самолет сбила ракета Ирана.
      • 11 января Иран официально сообщил, что его военные случайно сбили пассажирский самолет МАУ. Ответственность взял на себя Корпус стражей исламской революции.
      • Впоследствии Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Ирана Хасаном Рухани. Последний извинился перед украинцами за сбитие самолета МАУ и заверил, что расследование катастрофы будет открытым и справедливым.
      • После этого разговора Зеленский записал обращение к украинцам и рассказал о все действия власти, начиная с момента падения самолета рядом с Тегераном. Полный текст – читайте здесь.

       Авіакатастрофа МАУ в Ірані
      Авиакатастрофа МАУ в Иране / карта 24 канала

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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Новости политики Алексей Гончарук Деньги Иран Авиакатастрофа МАУ в Иране МАУ Кабинет Министров Украины Жертвы
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