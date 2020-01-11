Правительство выплатит по 200 тысяч гривен родным погибших в авиакатастрофе в Иране

Правительство выплатит по 200 тысяч гривен семьям украинцев, которые 8 января погибли во время сбития самолета Boeing 737 вблизи Тегерана. Также компания МАУ выплатит деньги семьям погибших членов экипажа.

Премьер-министр Алексей Гончарук в своей телеграмме выразил соболезнования родным погибших и пообещал оказать всю необходимую помощь – юридическую и финансовую.

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"Правительство выплатит семьям погибших в авиакатастрофе в Иране по 200 тысяч гривен помощи и проконтролирует надлежащее осуществление страховых выплат согласно Монреальской конвенции", – заявил он.

По его словам, родственники 9 членов экипажа самолета также получат выплату от компании "Международные авиалинии Украины" согласно коллективного договора.

Кроме того, украинские дипломаты работают, чтобы родные жертв авиакатастрофы получили компенсации и от иранской стороны.

Понимаю, что никакие компенсации не утолят этой боли, но Украина отстаивает справедливость,

– подытожил Гончарук.

К слову, президент Ирана Хасан Рухани во время разговора с Президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что Иран предоставит компенсации родным погибших в авиакатастрофе МАУ.



Кто из украинцев погиб во время катастрофы самолета МАУ / инфографика 24 канала

Авиакатастрофа МАУ в Иране: кратко о главном

Утром 8 января украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" разбился вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране. Самолет совершал рейс PS 752 Тегеран – Киев.

На борту находилось 176 человек: 167 пассажиров и 9 членов экипажа (все украинцы). Никто из них не выжил.

Иран сначала заявил, что трагедия произошла из-за технических проблем самолета. Однако президент МАУ Евгений Дыхне сразу сообщил, что самолет был исправным, так как за 2 дня до авиакатастрофы проходил техническое обслуживание.

Впоследствии разведки США, Канады, Нидерландов и Великобритании заявили, что украинский самолет сбила ракета Ирана.

11 января Иран официально сообщил, что его военные случайно сбили пассажирский самолет МАУ. Ответственность взял на себя Корпус стражей исламской революции.

Впоследствии Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Ирана Хасаном Рухани. Последний извинился перед украинцами за сбитие самолета МАУ и заверил, что расследование катастрофы будет открытым и справедливым.

После этого разговора Зеленский записал обращение к украинцам и рассказал о все действия власти, начиная с момента падения самолета рядом с Тегераном. Полный текст – читайте здесь.



Авиакатастрофа МАУ в Иране / карта 24 канала