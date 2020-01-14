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      У РНБО відкрили "закриті" версії катастрофи літака МАУ в Ірані

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      Збиття літака МАУ завжди залишалося пріоритетною версією слідства, – РНБО / Getty Images

      У РНБО було одразу сім версій імовірних причин авіакатастрофи українського літака в Ірані. З них три були "закритими" для загалу. Втім пізніше офіційна влада Тегерану таки зізналася, що це їх військові випадково збили літак "Міжнародних авіаліній України".

      "Конспірологічні" версії розповів секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов в інтерв'ю "Цензор.НЕТ".

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      Наприклад, була екзотична версія, що дехто намагався завадити евакуації в літаку співробітників резидентури США в Тегерані, яких могли вивозити за сценарієм відомої операції "Арго",
      – сказав Данілов.

      Операція "Арго" – спільна американсько-канадська операція під час революційних подій в Ірані у 1979 році. Тоді для звільнення шести американських дипломатів канадський прем'єр розпорядився видати їм канадські паспорти, щоб вони могли покинути Іран під виглядом канадської знімальної групи.

      За словами секретаря РНБО, ще однією версією України було те, що шляхом збиття літака хтось намагався завадити виїзду вчених, причетних до ядерної або ракетної програми Ірану.

      "Намагались відпрацювати усі основні версії, але з самого початку пріоритетною вважали ракетне ураження", – заявив Олексій Данілов.

      Що відомо про авіакатастрофу літака МАУ в Ірані?Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" рейсу PS 752 Тегеран – Київ розбився зранку 8 січня незабаром після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані.

      На борту перебувало 167 пасажирів (серед них – 2 українців) і 9 членів екіпажу (усі українці). Більшість із пасажирів – громадяни Ірану і Канади. 25 жертв авіакатастрофи – діти до 16 років.

      Які ще версії катастрофи наводило РНБО

      • можливе ураження російською ракетою ЗРК "Тор";
      • зіткнення з безпілотним літальним апаратом або іншим літальним об'єктом;
      • руйнування і вибух двигуна з технічних причин;
      • вибух всередині літака в результаті терористичного акту.

      МАУ, авіакатастрофа в Ірані
      Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані / інфографіка 24 каналу

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      13 січня
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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Іран Новини України Новини політики Авіакатастрофа МАУ в Ірані РНБО Олексій Данілов
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