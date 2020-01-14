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      В СНБО открыли "закрытые" версии катастрофы самолета МАУ в Иране

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      Сбивание самолета МАУ всегда оставалось приоритетной версии следствия, – СНБО / Getty Images

      В СНБО было сразу семь версий возможных причин авиакатастрофы украинского самолета в Иране. Из них три были "закрытыми" для общественности. Однако позже официальные власти Тегерана таки призналась, что это их военные случайно сбили самолет "Международных авиалиний Украины".

      "Конспирологические" версии рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в интервью "Цензор.НЕТ".

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      Например, была экзотическая версия, что кое-кто пытался помешать эвакуации в самолете сотрудников резидентуры США в Тегеране, которых могли вывозить по сценарию известной операции "Арго",
       сказал Данилов.

      Операция "Арго"  совместная американо-канадская операция во время революционных событий в Иране в 1979 году. Тогда для освобождения шести американских дипломатов канадский премьер распорядился выдать им канадские паспорта, чтобы они могли покинуть Иран под видом канадской съемочной группы.

      По словам секретаря СНБО, еще одной версией Украины было то, что путем сбивания самолета кто-то пытался помешать выезду ученых, причастных к ядерной или ракетной программы Ирана.

      "Пытались отработать все основные версии, но с самого начала приоритетной считали ракетное поражения",  заявил Алексей Данилов.

      Что известно об авиакатастрофе самолета МАУ в Иране? Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" рейса PS 752 Тегеран  Киев разбился утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране.

      На борту находилось 167 пассажиров  (среди них  2 украинцев) и 9 членов экипажа (все украинцы). Большинство из пассажиров  граждане Ирана и Канады. 25 жертв авиакатастрофы  дети до 16 лет.

      Какие еще версии катастрофы приводило СНБО

      • возможно поражение российской ракетой ЗРК "Тор";
      • столкновения с беспилотным летательным аппаратом или другим летательным объектом;
      • разрушения и взрыв двигателя по техническим причинам;
      • взрыв внутри самолета в результате террористического акта.

      МАУ, авиакатастрофа в Иране
      Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране / инфографика 24 канала

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      15 января
      198
      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости политики Авиакатастрофа МАУ в Иране Иран СНБО Алексей Данилов
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