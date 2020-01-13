Трагедія літака МАУ в Ірані: СБУ розслідує справу за трьома статтями

Головне слідче управління Служби безпеки України проводить розслідування у зв'язку катастрофою літака МАУ в Ірані за трьома статтями Кримінального кодексу України.

На теперішньому етапі розслідування триває збір інформації про трагедію поблизу аеропорта в Тегерані, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

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За якими статтями проводить розслідування СБУ

порушення правил безпеки руху або експлуатації або повітряного транспорту;

умисне вбивство;

умисне знищення або пошкодження майна.

Офіс генерального прокурора змінив кваліфікацію злочину щодо авіакатастрофи літака МАУ в Ірані. Відтепер слідство проводитиметься за статтями Кримінального кодексу, які передбачають відповідальність за умисне вбивство двох і більше людей та знищення літака.

Український літак МАУ розбився поблизу Тегерана 8 грудня невдовзі після вильоту з аеропорту Імама Хомейні. Літак прямував з Тегерана до Києва. Згодом влада Ірану визнала – літак "випадково" збили кількома ракетами. Загинули всі 176 людей, що перебували на борту літака: 167 пасажирів та 9 членів екіпажу. Серед загиблих було 11 українців: 9 членів екіпажу та 2 пасажирки.

Відповідальність за скоєне взяв на себе Корпус вартових ісламської революції. Президент Ірану Хасан Рухані попросив вибачення перед українцями за катастрофу та запевнив у справедливому розслідуванні аварії, покаранні винних та в наданні компенсації.

Через намагання влади Ірану приховати справжню причину катастрофи літака МАУ спалахнули масові протести та усіх найбільших міст країни.

Ввечері 12 січня силовики намагались розігнати демонстрантів та почали їх обстрілювати. За попередніми даними, одна особа загинула, ще кілька отримали поранення.

Наразі тіла загиблих розташовані у 4 різних лікарнях Тегерана. Проте у медекспертів недостатньо необхідних матеріалів , аби визначити ДНК жертв. Україна передала Ірану зразки ДНК задля розпізнання жертв-українців вранці 11 січня. Президент Володимир Зеленський сподівається, що іранська сторона зможе якнайшвидше ідентифікувати тіла наших громадян та повернути їх наступного тижня – до 19 січня.

Український уряд виплатить по 200 тисяч гривень рідним загиблих в авіакатастрофі. Зеленський додав, що винні обов’язково мають бути притягнуті до відповідальності. Також Іран має виплатити компенсації родинам загиблих. Іранська сторона погодилась з цим питанням.



Імена загиблих у катастрофі літака МАУ українців / Фото 24 каналу