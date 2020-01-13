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      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ

      Трагедія літака МАУ в Ірані: СБУ розслідує справу за трьома статтями

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      СБУ розслідує справу щодо катастрофи літака МАУ за трьома статтями / Getty Images

      Головне слідче управління Служби безпеки України проводить розслідування у зв'язку катастрофою літака МАУ в Ірані за трьома статтями Кримінального кодексу України.

      На теперішньому етапі розслідування триває збір інформації про трагедію поблизу аеропорта в Тегерані, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

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      За якими статтями проводить розслідування СБУ

      • порушення правил безпеки руху або експлуатації або повітряного транспорту;
      • умисне вбивство;
      • умисне знищення або пошкодження майна.

      Офіс генерального прокурора змінив кваліфікацію злочину щодо авіакатастрофи літака МАУ в Ірані. Відтепер слідство проводитиметься за статтями Кримінального кодексу, які передбачають відповідальність за умисне вбивство двох і більше людей та знищення літака.

      Український літак МАУ розбився поблизу Тегерана 8 грудня невдовзі після вильоту з аеропорту Імама Хомейні. Літак прямував з Тегерана до Києва. Згодом влада Ірану визнала – літак "випадково" збили кількома ракетами. Загинули всі 176 людей, що перебували на борту літака: 167 пасажирів та 9 членів екіпажу. Серед загиблих було 11 українців: 9 членів екіпажу та 2 пасажирки.

      Катастрофа літака МАУ в Ірані: основні факти

      • Відповідальність за скоєне взяв на себе Корпус вартових ісламської революції. Президент Ірану Хасан Рухані попросив вибачення перед українцями за катастрофу та запевнив у справедливому розслідуванні аварії, покаранні винних та в наданні компенсації.
      • Через намагання влади Ірану приховати справжню причину катастрофи літака МАУ спалахнули масові протести – люди вийшли на вулиці Тегерану та усіх найбільших міст країни.
      • Ввечері 12 січня силовики намагались розігнати демонстрантів та почали їх обстрілювати. За попередніми даними, одна особа загинула, ще кілька отримали поранення. 

      Наразі тіла загиблих розташовані у 4 різних лікарнях Тегерана. Проте у медекспертів недостатньо необхідних матеріалів, аби визначити ДНК жертв. Україна передала Ірану зразки ДНК задля розпізнання жертв-українців вранці 11 січня. Президент Володимир Зеленський сподівається, що іранська сторона зможе якнайшвидше ідентифікувати тіла наших громадян та повернути їх наступного тижня – до 19 січня. 

      • Український уряд виплатить по 200 тисяч гривень рідним загиблих в авіакатастрофі. Зеленський додав, що винні обов’язково мають бути притягнуті до відповідальності. Також Іран має виплатити компенсації родинам загиблих. Іранська сторона погодилась з цим питанням.


      Імена загиблих у катастрофі літака МАУ українців / Фото 24 каналу

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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини політики Новини України Розслідування СБУ Іран Авіакатастрофа МАУ в Ірані
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