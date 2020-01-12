Протести в Ірані через збиття літака МАУ: останні новини з Тегерану – фото, відео
Тегеран надвечір 11 січня охопили масові протести. Люди вийшли на мітинги проти влади Ірану, яка зізналася, що її військові випадково збили ракетою літак МАУ з 176 пасажирами на борту. Між протестувальниками та силоваками спалахнули сутички.
З чого почались протести у Тегерані
Іран вранці 11 січня офіційно повідомив, що його військові випадково збили ракетами пасажирський літак МАУ поблизу Тегерану. Відповідальність взяв на себе Корпус вартових ісламської революції.
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Після цього у Тегерані на протест вийшли студенти. Вони обурилися, чому влада 3 дні заперечувала свою причетність до катастрофи українського літака.
Якщо український літак був уражений однією ракетою, то довіра громадськості була вражена тисячами ракет. Людську помилку можна зрозуміти, але нечесність з людьми ніколи,
– заявив журналіст Asriran Джафар Мохаммаді.
Спочатку студенти мітингували біля технологічного університету Аміра Кабіра. Потім вони пройшлися вулицями столиці, до них приєднувались інші небайдужі іранці.
Протести у Тегерані: відео
За даними місцевих ЗМІ, ввечері на протести у Тегерані вийшли кілька тисяч людей. Серед них були родичі і друзі загиблих в авіакатастрофі іранців.
Масові протести на вулицях Тегерану / Getty images
Люди тримають у руках свічки та квіти на пам'ять про загиблих пасажирів літака.
Протестувальники у Тегерані згадують загиблих в катастрофі іранців / Getty images
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Мітинги проти влади відбувалися також у низці інших іранських міст: Кермані, Ширазі, Баболі та Хамадані.
Вимоги протестувальників
Розлючені мітингувальники засуджують дії влади та називають чиновників "брехунами". Демонстранти наполягають, що винні у катастрофі літака МАУ мають бути покарані.
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Протестувальники вимагають:
- відставки верховного лідера Ірану Алі Хаменеї.
- судового переслідування винних військових та посадових осіб.
- виступають проти Корпусу вартових ісламської революції.
Люди скандують: "Відставки недостатньо, нам потрібна справедливість", "КВІР, ганьба тобі, відпусти нашу країну", "геть диктатора".
У Тегерані проходять багатотисячний мітинг через катастрофу літака МАУ / Getty images, фото з твіттера
Учасники акцій протесту також рвали і спалювали фотографії іранського генерала Касема Сулеймані, якого США вбили 3 січня в Іраку під час ракетного удару.
Сутички між поліцією та мітингувальниками
Мирні протести вже через кілька годин переросли у сутички. Поліція почала застосовувати до людей сльозогінний газ, світлошумові гранати, водомети та кийки.
Поліція на демонстраціях в Ірані / скріншот
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Сутички на протестах у Тегерані: відео
У мережі також з'явилося відео, на якому чути звуки пострілів. Силовики застосували зброю проти активістів у відповідь на гасла "Смерть диктатору".
Вистріли поліції в сторону протестувальників у Тегерані: відео
Згодом правоохоронці перекрили центр Тегерану, щоб завадити протестувальнам пройти туди.
Активістка і правоохоронець на мітингу в Ірані / ISNA
Затримання посла Британії
Під час демонстрацій у Тегерані заарештували посла Великої Британії в Ірані Роберта Макейра. Сталося це, коли він фотографував на мобільний телефон учасників акцій протесту проти влади.
53-річного дипломата звинуватили у "підбурюванні до протестів та провокації радикальних дій".
Посол Великої Британії в Ірані Роберт Макейр
Макейр пробув під вартою кілька годин, наразі його відпустили. Проте 12 січня він нібито має з'явитися до іранських слідчих для дачі пояснень.
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МЗС Великої Британії засудило затримання свого посла та назвало це порушенням міжнародного права.
Арешт нашого посла в Тегерані без підстав та пояснень є грубим порушенням міжнародного права. Іранський уряд перебуває перед перехресною дорогою,
– заявив глава британського МЗС Домінік Рааб.
Реакція влади
Одразу після визнання Іраном вини у збитті літака МАУ, аятолла Алі Хаменеї поставив вимогу Збройним силас розслідувати "можливі недоліки", які призвели до катастрофи.
Хаменеї також закликав вжити усіх необхідних заходів, щоб запобігти "подібні нещасні випадки" в майбутньому.
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Окрім того парламент Ірану в неділю, 12 січня, розгляне обставини авіакатастрофи на відкритому засіданні.
Авіакатастрофа МАУ в Ірані: коротко про головне
- Вранці 8 січня український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" розбився незабаром після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані. Літак здійснював рейс PS 752 Тегеран – Київ.
- На борту перебувало 176 людей: 167 пасажирів та 9 членів екіпажу (усі українці). Ніхто із них не вижив.
Хто загинув внаслідок авіакатастрофи МАУ в Ірані / Інфографіка 24 каналу
- Іран спочатку заявив, що трагедія сталася через технічні проблеми літака. Проте президент МАУ Євгеній Дихне одразу повідомив, що літак був справним, бо за 2 дні до авіакатастрофи проходив технічне обслуговування.
- Згодом розвідки США, Канади, Нідерландів та Великої Британії заявили, що український літак збила ракета Ірану.
- 11 січня Іран офіційно повідомив, що його військові випадково збили український літак.
- Згодом Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Ірану Хасаном Рухані. Останній вибачився перед українцями за збиття літака МАУ та запевнив, що розслідування катастрофи буде відкритим і справедливим.
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