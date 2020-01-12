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      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ

      Протести в Ірані через збиття літака МАУ: останні новини з Тегерану – фото, відео

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      Протести у Тегерані / Getty images

      Тегеран надвечір 11 січня охопили масові протести. Люди вийшли на мітинги проти влади Ірану, яка зізналася, що її військові випадково збили ракетою літак МАУ з 176 пасажирами на борту. Між протестувальниками та силоваками спалахнули сутички.

      З чого почались протести у Тегерані

      Іран вранці 11 січня офіційно повідомив, що його військові випадково збили ракетами пасажирський літак МАУ поблизу Тегерану. Відповідальність взяв на себе Корпус вартових ісламської революції.

      Важливо: Український літак збили ракети Ірану, загинуло 176 людей: останні новини, фото, відео

      Після цього у Тегерані на протест вийшли студенти. Вони обурилися, чому влада 3 дні заперечувала свою причетність до катастрофи українського літака.

      Якщо український літак був уражений однією ракетою, то довіра громадськості була вражена тисячами ракет. Людську помилку можна зрозуміти, але нечесність з людьми ніколи,
      заявив журналіст Asriran Джафар Мохаммаді.

      Спочатку студенти мітингували біля технологічного університету Аміра Кабіра. Потім вони пройшлися вулицями столиці, до них приєднувались інші небайдужі іранці.

      Протести у Тегерані: відео

      За даними місцевих ЗМІ, ввечері на протести у Тегерані вийшли кілька тисяч людей. Серед них були родичі і друзі загиблих в авіакатастрофі іранців.


      Масові протести на вулицях Тегерану / Getty images

      Люди тримають у руках свічки та квіти на пам'ять про загиблих пасажирів літака.


      Протестувальники у Тегерані згадують загиблих в катастрофі іранців / Getty images

      До теми: Протести у Тегерані через збиття літака МАУ: поліція застосувала силу – фото, відео

      Мітинги проти влади відбувалися також у низці інших іранських міст: Кермані, Ширазі, Баболі та Хамадані.

      Вимоги протестувальників

      Розлючені мітингувальники засуджують дії влади та називають чиновників "брехунами". Демонстранти наполягають, що винні у катастрофі літака МАУ мають бути покарані.

      Дізнайтеся більше: Авіакатастрофа МАУ в Ірані: що відбувалося з літаком від моменту зльоту до падіння

      Протестувальники вимагають:

      • відставки верховного лідера Ірану Алі Хаменеї.
      • судового переслідування винних військових та посадових осіб.
      • виступають проти Корпусу вартових ісламської революції.

      Люди скандують: "Відставки недостатньо, нам потрібна справедливість", "КВІР, ганьба тобі, відпусти нашу країну", "геть диктатора".

      У Тегерані проходять багатотисячний мітинг через катастрофу літака МАУ / Getty images, фото з твіттера

      Учасники акцій протесту також рвали і спалювали фотографії іранського генерала Касема Сулеймані, якого США вбили 3 січня в Іраку під час ракетного удару.

      Сутички між поліцією та мітингувальниками

      Мирні протести вже через кілька годин переросли у сутички. Поліція почала застосовувати до людей сльозогінний газ, світлошумові гранати, водомети та кийки.


      Поліція на демонстраціях в Ірані / скріншот

      До теми: Визнання збиття літака – крок у потрібному напрямку: Зеленський поговорив з президентом Ірану

      Сутички на протестах у Тегерані: відео

      У мережі також з'явилося відео, на якому чути звуки пострілів. Силовики застосували зброю проти активістів у відповідь на гасла "Смерть диктатору".

      Вистріли поліції в сторону протестувальників у Тегерані: відео

      Згодом правоохоронці перекрили центр Тегерану, щоб завадити протестувальнам пройти туди.


      Активістка і правоохоронець на мітингу в Ірані / ISNA

      Затримання посла Британії

      Під час демонстрацій у Тегерані заарештували посла Великої Британії в Ірані Роберта Макейра. Сталося це, коли він фотографував на мобільний телефон учасників акцій протесту проти влади.

      53-річного дипломата звинуватили у "підбурюванні до протестів та провокації радикальних дій".


      Посол Великої Британії в Ірані Роберт Макейр

      Макейр пробув під вартою кілька годин, наразі його відпустили. Проте 12 січня він нібито має з'явитися до іранських слідчих для дачі пояснень.

      Цікаво: Зеленський пояснив, хто передав Україні дані про збиття МАУ в Ірані

      МЗС Великої Британії засудило затримання свого посла та назвало це порушенням міжнародного права.

      Арешт нашого посла в Тегерані без підстав та пояснень є грубим порушенням міжнародного права. Іранський уряд перебуває перед перехресною дорогою,
      – заявив глава британського МЗС Домінік Рааб.

      Реакція влади

      Одразу після визнання Іраном вини у збитті літака МАУ, аятолла Алі Хаменеї поставив вимогу Збройним силас розслідувати "можливі недоліки", які призвели до катастрофи.

      Хаменеї також закликав вжити усіх необхідних заходів, щоб запобігти "подібні нещасні випадки" в майбутньому.

      Дивіться також: Іран збив літак МАУ над Тегераном: з’явилось відео пуску ракети

      Окрім того парламент Ірану в неділю, 12 січня, розгляне обставини авіакатастрофи на відкритому засіданні.

      Авіакатастрофа МАУ в Ірані: коротко про головне

      • Вранці 8 січня український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" розбився незабаром після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані. Літак здійснював рейс PS 752 Тегеран – Київ.
      • На борту перебувало 176 людей: 167 пасажирів та 9 членів екіпажу (усі українці). Ніхто із них не вижив.

      Хто загинув внаслідок авіакатастрофи МАУ в Ірані
      Хто загинув внаслідок авіакатастрофи МАУ в Ірані / Інфографіка 24 каналу

      • Іран спочатку заявив, що трагедія сталася через технічні проблеми літака. Проте президент МАУ Євгеній Дихне одразу повідомив, що літак був справним, бо за 2 дні до авіакатастрофи проходив технічне обслуговування.
      • Згодом розвідки США, Канади, Нідерландів та Великої Британії заявили, що український літак збила ракета Ірану.
      • 11 січня Іран офіційно повідомив, що його військові випадково збили український літак.
      • Згодом Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Ірану Хасаном Рухані. Останній вибачився перед українцями за збиття літака МАУ та запевнив, що розслідування катастрофи буде відкритим і справедливим.

      Авіакатастрофа МАУ в Ірані
      Авіакатастрофа МАУ в Ірані / карта 24 каналу

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      Автор: Наталя Боднар
      Теги: Новини політики Авіакатастрофа МАУ в Ірані Іран Жертви Публікації Новини України авіація Поліція Сутички Протести
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