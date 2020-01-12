Протести в Ірані через збиття літака МАУ: останні новини з Тегерану – фото, відео

Тегеран надвечір 11 січня охопили масові протести. Люди вийшли на мітинги проти влади Ірану, яка зізналася, що її військові випадково збили ракетою літак МАУ з 176 пасажирами на борту. Між протестувальниками та силоваками спалахнули сутички.

З чого почались протести у Тегерані

Іран вранці 11 січня офіційно повідомив, що його військові випадково збили ракетами пасажирський літак МАУ поблизу Тегерану. Відповідальність взяв на себе Корпус вартових ісламської революції.

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Після цього у Тегерані на протест вийшли студенти. Вони обурилися, чому влада 3 дні заперечувала свою причетність до катастрофи українського літака.

Якщо український літак був уражений однією ракетою, то довіра громадськості була вражена тисячами ракет. Людську помилку можна зрозуміти, але нечесність з людьми ніколи,

– заявив журналіст Asriran Джафар Мохаммаді.

Спочатку студенти мітингували біля технологічного університету Аміра Кабіра. Потім вони пройшлися вулицями столиці, до них приєднувались інші небайдужі іранці.

Протести у Тегерані: відео

За даними місцевих ЗМІ, ввечері на протести у Тегерані вийшли кілька тисяч людей. Серед них були родичі і друзі загиблих в авіакатастрофі іранців.



Масові протести на вулицях Тегерану / Getty images

Люди тримають у руках свічки та квіти на пам'ять про загиблих пасажирів літака.



Протестувальники у Тегерані згадують загиблих в катастрофі іранців / Getty images

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​Мітинги проти влади відбувалися також у низці інших іранських міст: Кермані, Ширазі, Баболі та Хамадані.

Вимоги протестувальників

Розлючені мітингувальники засуджують дії влади та називають чиновників "брехунами". Демонстранти наполягають, що винні у катастрофі літака МАУ мають бути покарані.

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Протестувальники вимагають:

відставки верховного лідера Ірану Алі Хаменеї .

верховного лідера Ірану . судового переслідування винних військових та посадових осіб.

військових та посадових осіб. виступають проти Корпусу вартових ісламської революції.

Люди скандують: "Відставки недостатньо, нам потрібна справедливість", "КВІР, ганьба тобі, відпусти нашу країну", "геть диктатора".

У Тегерані проходять багатотисячний мітинг через катастрофу літака МАУ / Getty images, фото з твіттера

Учасники акцій протесту також рвали і спалювали фотографії іранського генерала Касема Сулеймані, якого США вбили 3 січня в Іраку під час ракетного удару.

Сутички між поліцією та мітингувальниками

Мирні протести вже через кілька годин переросли у сутички. Поліція почала застосовувати до людей сльозогінний газ, світлошумові гранати, водомети та кийки.



Поліція на демонстраціях в Ірані / скріншот

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Сутички на протестах у Тегерані: відео

У мережі також з'явилося відео, на якому чути звуки пострілів. Силовики застосували зброю проти активістів у відповідь на гасла "Смерть диктатору".

Вистріли поліції в сторону протестувальників у Тегерані: відео

Згодом правоохоронці перекрили центр Тегерану, щоб завадити протестувальнам пройти туди.



Активістка і правоохоронець на мітингу в Ірані / ISNA

Затримання посла Британії

Під час демонстрацій у Тегерані заарештували посла Великої Британії в Ірані Роберта Макейра. Сталося це, коли він фотографував на мобільний телефон учасників акцій протесту проти влади.

53-річного дипломата звинуватили у "підбурюванні до протестів та провокації радикальних дій".



Посол Великої Британії в Ірані Роберт Макейр

Макейр пробув під вартою кілька годин, наразі його відпустили. Проте 12 січня він нібито має з'явитися до іранських слідчих для дачі пояснень.

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МЗС Великої Британії засудило затримання свого посла та назвало це порушенням міжнародного права.

Арешт нашого посла в Тегерані без підстав та пояснень є грубим порушенням міжнародного права. Іранський уряд перебуває перед перехресною дорогою,

– заявив глава британського МЗС Домінік Рааб.

Реакція влади

Одразу після визнання Іраном вини у збитті літака МАУ, аятолла Алі Хаменеї поставив вимогу Збройним силас розслідувати "можливі недоліки", які призвели до катастрофи.

Хаменеї також закликав вжити усіх необхідних заходів, щоб запобігти "подібні нещасні випадки" в майбутньому.

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Окрім того парламент Ірану в неділю, 12 січня, розгляне обставини авіакатастрофи на відкритому засіданні.

Авіакатастрофа МАУ в Ірані: коротко про головне

Вранці 8 січня український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" розбився незабаром після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані. Літак здійснював рейс PS 752 Тегеран – Київ.

На борту перебувало 176 людей: 167 пасажирів та 9 членів екіпажу (усі українці). Ніхто із них не вижив.



Хто загинув внаслідок авіакатастрофи МАУ в Ірані / Інфографіка 24 каналу

Іран спочатку заявив, що трагедія сталася через технічні проблеми літака. Проте президент МАУ Євгеній Дихне одразу повідомив, що літак був справним, бо за 2 дні до авіакатастрофи проходив технічне обслуговування.

Згодом розвідки США, Канади, Нідерландів та Великої Британії заявили, що український літак збила ракета Ірану.

11 січня Іран офіційно повідомив, що його військові випадково збили український літак.

Згодом Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Ірану Хасаном Рухані. Останній вибачився перед українцями за збиття літака МАУ та запевнив, що розслідування катастрофи буде відкритим і справедливим.



Авіакатастрофа МАУ в Ірані / карта 24 каналу