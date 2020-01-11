Зеленський пояснив, хто передав Україні дані про збиття МАУ в Ірані
8 січня український літак авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" впав недалеко від аеропорту Тегерану. Всі 167 пасажирів та 9 членів екіпажу загинули. 11 січня іранська влада підтвердила, що український "Боїнг" збили іранські ракети.
Раніше влада Ірану заперечувала факт причетності до авіакатастрофи МАУ в Ірані. Однак міжнародні організації надавали беззаперечні докази цього.
Важливо! Авіакатастрофа МАУ в Ірані: що відбувалося з літаком від моменту зльоту до падіння
Під час відеозвернення Президент України Володимир Зеленський сказав, що ввечері 9 січня з'явилася інформація від лідерів США, Канади, Великобританії про ймовірне збиття українського літака.
Ми закликали усіх міжнародних партнерів надати дані, які підтвердили б цю версію. Ми працювали системно, без істерик. Заради одного – з'ясування правди щодо обставин авіакатастрофи,
– зазначив Зеленський.
Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані / Інфографіка 24 каналу
11 січня у гаранта відбулася розмова з державним секретарем Майком Помпео та зустріч з тимчасово повіреною у справах США в Україні Крістіною Квін. Саме вона передала Україні важливу для розслідування інформацію.
Також корисну інформацію передала посол Великобританії Мелінда Сімонс. Я хочу відзначити роботу українських фахівців в Ірані. Їх висока професійність та оперативність, переконливі попередні висновки та докази не дозволили приховати правду,
– підкреслив президент.
Також він подякував за підтримку та наполегливу позицію лідерам США, Канади, Великобританії.
Дивіться відеозвернення Зеленського щодо збиття літака МАУ в Ірані:
Що відомо про авіакатастрофу МАУ в Ірані?
- Український літак авіакомпанії МАУ збили в Тегерані 8 січня. Усі 176 людей, що були на борту, загинули. Катастрофа сталася приблизно за годину після того, як Іран атакував ракетами американські бази в Іраку. Президент МАУ Євгеній Дихне одразу повідомив, що літак був справним, бо за 2 дні до авіакатастрофи проходив технічне обслуговування.
- 11 січня Іран офіційно повідомив, що військові випадково збили український літак. Україна вимагатиме повної компенсації та розслідування трагедії від Ірану.