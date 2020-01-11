Зеленський пояснив, хто передав Україні дані про збиття МАУ в Ірані

8 січня український літак авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" впав недалеко від аеропорту Тегерану. Всі 167 пасажирів та 9 членів екіпажу загинули. 11 січня іранська влада підтвердила, що український "Боїнг" збили іранські ракети.

Раніше влада Ірану заперечувала факт причетності до авіакатастрофи МАУ в Ірані. Однак міжнародні організації надавали беззаперечні докази цього.

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Під час відеозвернення Президент України Володимир Зеленський сказав, що ввечері 9 січня з'явилася інформація від лідерів США, Канади, Великобританії про ймовірне збиття українського літака.

Ми закликали усіх міжнародних партнерів надати дані, які підтвердили б цю версію. Ми працювали системно, без істерик. Заради одного – з'ясування правди щодо обставин авіакатастрофи,

– зазначив Зеленський.



Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані / Інфографіка 24 каналу

11 січня у гаранта відбулася розмова з державним секретарем Майком Помпео та зустріч з тимчасово повіреною у справах США в Україні Крістіною Квін. Саме вона передала Україні важливу для розслідування інформацію.

Також корисну інформацію передала посол Великобританії Мелінда Сімонс. Я хочу відзначити роботу українських фахівців в Ірані. Їх висока професійність та оперативність, переконливі попередні висновки та докази не дозволили приховати правду,

– підкреслив президент.

Також він подякував за підтримку та наполегливу позицію лідерам США, Канади, Великобританії.

Дивіться відеозвернення Зеленського щодо збиття літака МАУ в Ірані:

Що відомо про авіакатастрофу МАУ в Ірані?