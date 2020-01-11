Зеленский объяснил, кто передал Украине данные о сбитии самолета МАУ в Иране
8 января украинский самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины" упал недалеко от аэропорта Тегерана. Все 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли. 11 января иранские власти подтвердили, что украинский "Боинг" сбили иранские ракеты.
Ранее власти Ирана отрицала факт причастности к авиакатастрофе МАУ в Иране. Однако международные организации предоставляли неопровержимые доказательства этого.
Важно! Авиакатастрофа МАУ в Иране: что происходило с самолетом от момента взлета до падения
Во время видеообращения Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что вечером 9 января появилась информация от лидеров США, Канады, Великобритании о вероятном сбитии украинского самолета.
Мы призвали всех международных партнеров предоставить данные, которые подтвердили бы эту версию. Мы работали системно, без истерик. Ради одного – выяснение правды относительно обстоятельств авиакатастрофы,
– отметил Зеленский.
Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране / Инфографика 24 канала
11 января у гаранта состоялся разговор с государственным секретарем Майком Помпео и встреча с временно поверенным в делах США в Украине Кристиной Квин. Именно она передала Украине важную для расследования информацию.
Также полезную информацию передала посол Великобритании Мелинда Симонс. Я хочу отметить работу украинских специалистов в Иране. Их высокая профессиональность и оперативность, убедительные предварительные выводы и доказательства не позволили скрыть правду,
– подчеркнул президент.
Также он поблагодарил за поддержку и настойчивую позицию лидеров США, Канады, Великобритании.
Смотрите видеообращение Зеленского о сбитии самолета МАУ в Иране:
Что известно об авиакатастрофе МАУ в Иране?
- Украинский самолет авиакомпании МАУ сбили в Тегеране 8 января. Все 176 человек, находившихся на борту, погибли. Катастрофа произошла примерно через час после того, как Иран атаковал ракетами американские базы в Ираке. Президент МАУ Евгений Дыхне сразу сообщил, что самолет был исправным, так как за 2 дня до авиакатастрофы проходил техническое обслуживание.
- 11 января Иран официально сообщил, что военные случайно сбили украинский самолет. Украина потребует полной компенсации и расследования трагедии от Ирана.