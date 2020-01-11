Зеленский объяснил, кто передал Украине данные о сбитии самолета МАУ в Иране

8 января украинский самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины" упал недалеко от аэропорта Тегерана. Все 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли. 11 января иранские власти подтвердили, что украинский "Боинг" сбили иранские ракеты.

Ранее власти Ирана отрицала факт причастности к авиакатастрофе МАУ в Иране. Однако международные организации предоставляли неопровержимые доказательства этого.

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Во время видеообращения Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что вечером 9 января появилась информация от лидеров США, Канады, Великобритании о вероятном сбитии украинского самолета.

Мы призвали всех международных партнеров предоставить данные, которые подтвердили бы эту версию. Мы работали системно, без истерик. Ради одного – выяснение правды относительно обстоятельств авиакатастрофы,

– отметил Зеленский.

Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране / Инфографика 24 канала

11 января у гаранта состоялся разговор с государственным секретарем Майком Помпео и встреча с временно поверенным в делах США в Украине Кристиной Квин. Именно она передала Украине важную для расследования информацию.

Также полезную информацию передала посол Великобритании Мелинда Симонс. Я хочу отметить работу украинских специалистов в Иране. Их высокая профессиональность и оперативность, убедительные предварительные выводы и доказательства не позволили скрыть правду,

– подчеркнул президент.

Также он поблагодарил за поддержку и настойчивую позицию лидеров США, Канады, Великобритании.

Смотрите видеообращение Зеленского о сбитии самолета МАУ в Иране:

Что известно об авиакатастрофе МАУ в Иране?