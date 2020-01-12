Протесты в Иране из-за сбития самолета МАУ: последние новости из Тегерана – фото, видео

Тегеран вечером 11 января охватили массовые протесты. Люди вышли на митинги против власти Ирана, которая призналась, что ее военные случайно сбили ракетой самолет МАУ из 176 пассажирами на борту. Между протестующими и силовиками вспыхнули столкновения.

С чего начались протесты в Тегеране

Иран утром 11 января официально сообщил, что его военные случайно сбили ракетами пассажирский самолет МАУ вблизи Тегерана. Ответственность взял на себя Корпус стражей исламской революции.

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После этого в Тегеране на протест вышли студенты. Они возмутились, почему власть 3 дня отрицала свою причастность к катастрофе украинского самолета.

Если украинский самолет был поражен одной ракетой, то доверие общественности была поражена тысячами ракет. Человеческую ошибку можно понять, но нечестность с людьми – никогда,

– заявил журналист Asriran Джафар Мохаммади.

Сначала студенты митинговали у технологического университета Амира Кабира. Затем они прошлись по улицам столицы, к ним присоединялись другие неравнодушные иранцы.

Протесты в Тегеране: видео

По данным местных СМИ, вечером на протесты в Тегеране вышли несколько тысяч человек. Среди них были родственники и друзья погибших в авиакатастрофе иранцев.



Массовые протесты на улицах Тегерана / Getty images

Люди держат в руках свечи и цветы в память о погибших пассажиров самолета.



Протестующие в Тегеране вспоминают погибших в катастрофе иранцев / Getty images

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Митинги против власти происходили также в ряде других иранских городов : Керман, Ширазе, Баболь и Хамадане.

Требования протестующих

Разъяренные митингующие осуждают действия власти и называют чиновников "лжецами". Демонстранты настаивают, что виновные в катастрофе самолета МАУ должны быть наказаны.

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Протестующие требуют:

отставки верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

судебного преследования виновных военных и должностных лиц.

выступают против Корпуса стражей исламской революции.

Люди скандируют: "Отставки недостаточно, нам нужна справедливость", "КСИР, позор тебе, отпусти нашу страну", "долой диктатора".

В Тегеране проходыт многотысячный митинг из-за катастрофы самолета МАУ / Getty images, фото из твиттера

Участники акций протеста также рвали и сжигали фотографии иранского генерала Касема Сулеймани, которого США убили 3 января в Ираке во время ракетного удара.

Столкновения между полицией и митингующими

Мирные протесты уже через несколько часов переросли в столкновения. Полиция начала применять к людям слезоточивый газ, светошумовые гранаты, водометы и дубинки.



Полиция на демонстрациях в Иране / скриншот

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Столкновения на протестах в Тегеране видео

В сети также появилось видео, на котором слышны звуки выстрелов. Силовики применили оружие против активистов в ответ на лозунги "Смерть диктатору".

Выстрелы полиции в сторону протестующих в Тегеране видео

Впоследствии правоохранители перекрыли центр Тегерана, чтобы помешать протестувальнам пройти туда.



Активистка и милиционер на митинге в Иране / ISNA

Задержание посла Великобритании

Во время демонстраций в Тегеране арестовали посла Великобритании в Иране Роберта Макейра. Произошло это, когда он фотографировал на мобильный телефон участников акций протеста против власти.

53-летнего дипломата обвинили в "подстрекательстве к протестам и провокации радикальных действий".



Посол Великобритании в Иране Роберт Макейр

Макейр пробыл под стражей несколько часов, пока его отпустили. Однако 12 января он якобы должен появиться к иранским следователям для дачи объяснений.

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МИД Великобритании осудил задержание своего посла и назвал это нарушением международного права.

Арест нашего посла в Тегеране без оснований и объяснений является грубым нарушением международного права. Иранское правительство находится перед перекрестной дорогой,

– заявил глава британского МИД Доминик Рааб.

Реакция власти

Сразу после признания Ираном вины в сбивании самолета МАУ, аятолла Али Хаменеи потребовал у Вооруженных Сил расследовать "возможные недостатки", которые привели к катастрофе.

Хаменеи также призвал принять все необходимые меры, чтобы предотвратить "подобные несчастные случаи" в будущем.

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Кроме того, парламент Ирана в воскресенье, 12 января, рассмотрит обстоятельства авиакатастрофы на открытом заседании.

Авиакатастрофа МАУ в Иране: коротко о главном

Утром 8 января украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" разбился вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране. Самолет совершал рейс PS 752 Тегеран – Киев.

На борту находились 176 человек: 167 пассажиров и 9 членов экипажа (все украинцы). Никто из них не выжил.



Кто погиб в результате авиакатастрофы МАУ в Иране / Инфографика 24 канала

Иран сначала заявил, что трагедия произошла из-за технических проблем самолета. Однако президент МАУ Евгений Дыхне сразу сообщил, что самолет был исправным, потому что за 2 дня до авиакатастрофы проходил техническое обслуживание.

Впоследствии разведки США, Канады, Нидерландов и Великобритании заявили, что украинский самолет сбила ракета Ирана.

11 января Иран официально сообщил, что его военные случайно сбили украинский самолет.

Впоследствии Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Ирана Хасаном Рухани. Последний извинился перед Украинской за сбивание самолета МАУ и заверил, что расследование катастрофы будет открытым и справедливым.



Авиакатастрофа МАУ в Иране / карта 24 канала