12:35
13 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Путин открыл водкапровод. Президент Эстонии не приняла от Пыни подарок
      Вєсті Кремля
      19:29, 11 января
      Вести.UA. Жир: Тайная миссия Зеленского в Омане. Географический кретинизм
      Вєсті.UA
      16:43, 11 января
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Новости Новости Украины
      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ

      Трагедия самолета МАУ в Иране: СБУ расследует дело по трем статьям

      12 Читати новину українською
      СБУ расследует дело о катастрофе самолета МАУ по трем статьям / Getty Images

      Главное следственное управление Службы безопасности Украины проводит расследование в связи катастрофой самолета МАУ в Иране по трем статьям Уголовного кодекса Украины.

      На нынешнем этапе расследования продолжается сбор информации о трагедии возле аэропорта в Тегеране, сообщает "Интерфакс-Украина".

      К теме: Борт Минобороны вернется из Тегерана только вместе с телами погибших украинцев, – СНБО

      По каким статьям проводит расследование СБУ

      • нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта;
      • умышленное убийство;
      • умышленное уничтожение или повреждение имущества.

      Офис генерального прокурора изменил квалификацию преступления авиакатастрофы самолета МАУ в Иране. Теперь следствие будет проводиться по статьям Уголовного кодекса, предусматривающим ответственность за умышленное убийство двух и более людей и уничтожение самолета.

      Украинский самолет МАУ разбился близ Тегерана 8 декабря вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни. Самолет направлялся из Тегерана в Киев. Позже власти Ирана признали – самолет "случайно" сбили несколькими ракетами. Погибли все 176 человек, находившихся на борту самолета: 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди погибших было 11 украинцев: 9 членов экипажа и 2 пассажирки.

      Катастрофа самолета МАУ в Иране: основные факты

      • Ответственность за содеянное взял на себя Корпус стражей исламской революции. Президент Ирана Хасан Рухани извинился перед украинцами за катастрофу и заверил в справедливом расследовании аварии, наказании виновных и в предоставлении компенсации.
      • Из-за попытки власти Ирана скрыть истинную причину катастрофы самолета МАУ вспыхнули массовые протесты – люди вышли на улицы Тегерана и всех крупнейших городов страны.
      • Вечером 12 января силовики пытались разогнать демонстрантов и начали их обстреливать. По предварительным данным, один человек погиб, еще несколько получили ранения.

      Сейчас тела погибших находятся в 4 различных больницах Тегерана. Однако в медэкспертов недостаточно необходимых материалов, чтобы определить ДНК жертв. Украина передала Ирану образцы ДНК для опознания жертв-украинцев утром 11 января. Президент Владимир Зеленский надеется, что иранская сторона сможет быстрее идентифицировать тела наших граждан и вернуть их на следующей неделе – до 19 января.

      • Украинское правительство выплатит по 200 тысяч гривен родным погибших в авиакатастрофе. Зеленский добавил, что виновные обязательно должны быть привлечены к ответственности. Также Иран должен выплатить компенсации семьям погибших. Иранская сторона согласилась с этим вопросом.


      Имена погибших в катастрофе самолета МАУ украинцев / Фото 24 канала

      Щедрый вечер: традиции, как встречают Старый Новый Год в Украине
      сегодня
      5345
      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости политики Новости Украины Расследования СБУ Иран Авиакатастрофа МАУ в Иране
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 12:00 Зеленский в океане, или Фудкорт и стадион – против Трампа и Путина
      Михайло Дубинянський 204
      сегодня , 08:40 Закон про працю: як зміняться правила звільнення
      Тимофій Милованов 2680
      сегодня , 07:01 Почему дорожают сигареты и сколько они будут стоить в новом году
      Ірина Поліщук 1146
      сегодня , 00:57 В Иране возобновились протесты из-за сбития самолета МАУ: последние новости – фото, видео
      Ірина Юрковська 4907
      12 января , 22:00 Ймовірні причини збиття літака МАУ, пожежі в Австралії та кремлівська пастка: блоги тижня
      Блоги тижня 1346
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук