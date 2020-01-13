Трагедия самолета МАУ в Иране: СБУ расследует дело по трем статьям

Главное следственное управление Службы безопасности Украины проводит расследование в связи катастрофой самолета МАУ в Иране по трем статьям Уголовного кодекса Украины.

На нынешнем этапе расследования продолжается сбор информации о трагедии возле аэропорта в Тегеране, сообщает "Интерфакс-Украина".

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По каким статьям проводит расследование СБУ

нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта;

умышленное убийство;

умышленное уничтожение или повреждение имущества.

Офис генерального прокурора изменил квалификацию преступления авиакатастрофы самолета МАУ в Иране. Теперь следствие будет проводиться по статьям Уголовного кодекса, предусматривающим ответственность за умышленное убийство двух и более людей и уничтожение самолета.

Украинский самолет МАУ разбился близ Тегерана 8 декабря вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни. Самолет направлялся из Тегерана в Киев. Позже власти Ирана признали – самолет "случайно" сбили несколькими ракетами. Погибли все 176 человек, находившихся на борту самолета: 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди погибших было 11 украинцев: 9 членов экипажа и 2 пассажирки.

Катастрофа самолета МАУ в Иране: основные факты

Ответственность за содеянное взял на себя Корпус стражей исламской революции. Президент Ирана Хасан Рухани извинился перед украинцами за катастрофу и заверил в справедливом расследовании аварии, наказании виновных и в предоставлении компенсации.

Рухани извинился перед украинцами за катастрофу и заверил в справедливом расследовании аварии, наказании виновных и в предоставлении компенсации. Из-за попытки власти Ирана скрыть истинную причину катастрофы самолета МАУ вспыхнули массовые протесты – люди вышли на улицы Тегерана и всех крупнейших городов страны.

– люди вышли на улицы Тегерана и всех крупнейших городов страны. Вечером 12 января силовики пытались разогнать демонстрантов и начали их обстреливать. По предварительным данным, один человек погиб, еще несколько получили ранения.

Сейчас тела погибших находятся в 4 различных больницах Тегерана. Однако в медэкспертов недостаточно необходимых материалов, чтобы определить ДНК жертв. Украина передала Ирану образцы ДНК для опознания жертв-украинцев утром 11 января. Президент Владимир Зеленский надеется, что иранская сторона сможет быстрее идентифицировать тела наших граждан и вернуть их на следующей неделе – до 19 января.

Украинское правительство выплатит по 200 тысяч гривен родным погибших в авиакатастрофе. Зеленский добавил, что виновные обязательно должны быть привлечены к ответственности. Также Иран должен выплатить компенсации семьям погибших. Иранская сторона согласилась с этим вопросом.



Имена погибших в катастрофе самолета МАУ украинцев / Фото 24 канала