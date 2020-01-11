Черные ящики со сбитого Ираном самолета МАУ расшифрует Франция

Бортовые самописцы со сбитого над Тегераном украинского самолета передадут для расшифровки Франции. Ирану не хватает необходимых технологий, чтобы провести такую экспертизу.

Об этом утром 11 января заявил глава отдела расследования событий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резаефар, сообщает IRNA.

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Записи черного ящика украинского авиалайнера, который потерпел крушение возле Тегерана 15 января передадут французской стороне,

– говорится в сообщении.

Резаефар говорит: Иран использовал все свои средства для изучения содержимого черного ящика, однако стране не хватает необходимой технологии для его расшифровки.

Иран просил у Канады, Франции и США предоставить свое программное и аппаратное обеспечение для расшифровки черного ящика. Впрочем, как говорят в Тегеране, эти страны не откликнулись на просьбу.

Внимание! Глава МИД Вадим Пристайко на брифинге накануне заявил: иранская и украинская сторона решают вопрос, где записи должны расшифровывать. По его мнению, черные ящики должен расшифровывать Киев.

Что известно о катастрофе самолета МАУ в Иране?Утром 8 января украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" разбился около Тегерана. 167 пассажиров и 9 членов экипажа летели в Киев – не выжил никто.



Катастрофа произошла примерно через час после того, как Иран атаковал ракетами американские базы в Ираке.



Самолет разбился после того, как в него попали ракеты противовоздушной обороны Ирана. Это подтвердили власти страны 11 января. До этого такие заявления делали лидеры ряда западных стран (Канада, США, Великобритания, Нидерланды) со ссылкой на информацию собственной разведки.



Катастрофа самолета МАУ над Тегераном/ инфографика 24 канала