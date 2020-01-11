Черные ящики сбитого в Иране самолета МАУ расшифруют в Украине
Расшифровку двух бортовых самописцев сбитого в Иране самолета Boeing 737-800 авиакомпании МАУ проведут в Украине. К процессу также привлекут международных специалистов.
Об этом в твиттере сообщила международная организация по безопасности гражданской авиации, которая базируется во Франции.
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Наше бюро подтверждает участие своих специалистов в технической работе по расшифровке черных ящиков. Эта работа пройдет в Украине,
– пишет ВЕА.
В Бюро добавили, что другие вопросы по поводу времени и деталей расследования авиакатастрофы являются ответственностью иранской стороны.
Заметим, ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко отмечал, что черные ящики должны расшифровывать Киев.
Вечером 11 января президент Владимир Зеленский во время разговора с иранским коллегой Хасаном Рухани договорился о начале совместной работы по расшифровке двух бортовых самописцев. Кроме того, украинские специалисты сейчас пытаются реконструировать самолет.
Что известно о черных ящиках самолета МАУ:
- Первый черный ящик нашли на месте падения украинского самолета утром 8 января – через несколько часов после катастрофы. Второй – около обеда.
- Один из ящиков сохранился в хорошем состоянии, другой - получил повреждения.
- Иран сначала заявил, что не будет передавать их на экспертизу компании Boeing, а попытается расшифровать самостоятельно. На это уйдет 1-2 месяца.
- 10 января в Иране планировали открыть один черный ящик украинского самолета МАУ.
- Уже 11 января глава следственной комиссии расследования катастрофы Хасан Резаифар заявил, что Тегеран не имеет необходимых технологий, чтобы провести экспертизу самописцев. Поэтому их расшифровка пройдет во Франции, а к процессу привлекут украинских и иранских экспертов.
Черные ящика сбитого в Иране самолета МАУ / скриншот из сюжета канала IRIB
Авиакатастрофа МАУ в Иране: кратко о главном
- Утром 8 января украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" разбился вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране. Самолет совершал рейс PS 752 Тегеран – Киев.
- На борту находилось 176 человек: 167 пассажиров и 9 членов экипажа (все украинцы). Никто из них не выжил.
- Иран сначала заявил, что трагедия произошла из-за технических проблем самолета. Однако президент МАУ Евгений Дыхне сразу сообщил, что самолет был исправным, так как за 2 дня до авиакатастрофы проходил техническое обслуживание.
- Впоследствии разведки США, Канады, Нидерландов и Великобритании заявили, что украинский самолет сбила ракета Ирана.
- 11 января Иран официально сообщил, что его военные случайно сбили пассажирский самолет МАУ. Ответственность взял на себя Корпус стражей исламской революции.
- Украина потребует от Ирана полной компенсации и расследования трагедии.
Кто из украинцев погиб во время катастрофы самолета МАУ / инфографика 24 канала