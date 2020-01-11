Черные ящики сбитого в Иране самолета МАУ расшифруют в Украине

Расшифровку двух бортовых самописцев сбитого в Иране самолета Boeing 737-800 авиакомпании МАУ проведут в Украине. К процессу также привлекут международных специалистов.

Об этом в твиттере сообщила международная организация по безопасности гражданской авиации, которая базируется во Франции.

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Наше бюро подтверждает участие своих специалистов в технической работе по расшифровке черных ящиков. Эта работа пройдет в Украине,

– пишет ВЕА.

В Бюро добавили, что другие вопросы по поводу времени и деталей расследования авиакатастрофы являются ответственностью иранской стороны.

️Accident @Boeing #737 UR-PSR @fly_uia on 08/01/20 / @BEA_Aero confirms it will attend the CVR & FDR technical work that will be done in #Ukraine / Any communication on the timeline & investigation progress is the responsibility of Iran’s AAIB authorities. — BEA ️ (@BEA_Aero) January 11, 2020

Заметим, ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко отмечал, что черные ящики должны расшифровывать Киев.

Вечером 11 января президент Владимир Зеленский во время разговора с иранским коллегой Хасаном Рухани договорился о начале совместной работы по расшифровке двух бортовых самописцев. Кроме того, украинские специалисты сейчас пытаются реконструировать самолет.

Что известно о черных ящиках самолета МАУ:

Первый черный ящик нашли на месте падения украинского самолета утром 8 января – через несколько часов после катастрофы. Второй – около обеда.

Один из ящиков сохранился в хорошем состоянии, другой - получил повреждения.

Иран сначала заявил, что не будет передавать их на экспертизу компании Boeing, а попытается расшифровать самостоятельно. На это уйдет 1-2 месяца.

10 января в Иране планировали открыть один черный ящик украинского самолета МАУ.

Уже 11 января глава следственной комиссии расследования катастрофы Хасан Резаифар заявил, что Тегеран не имеет необходимых технологий, чтобы провести экспертизу самописцев. Поэтому их расшифровка пройдет во Франции, а к процессу привлекут украинских и иранских экспертов.



Черные ящика сбитого в Иране самолета МАУ / скриншот из сюжета канала IRIB

Авиакатастрофа МАУ в Иране: кратко о главном

Утром 8 января украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" разбился вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране. Самолет совершал рейс PS 752 Тегеран – Киев.

На борту находилось 176 человек: 167 пассажиров и 9 членов экипажа (все украинцы). Никто из них не выжил.

Иран сначала заявил, что трагедия произошла из-за технических проблем самолета. Однако президент МАУ Евгений Дыхне сразу сообщил, что самолет был исправным, так как за 2 дня до авиакатастрофы проходил техническое обслуживание.

Впоследствии разведки США, Канады, Нидерландов и Великобритании заявили, что украинский самолет сбила ракета Ирана.

11 января Иран официально сообщил, что его военные случайно сбили пассажирский самолет МАУ. Ответственность взял на себя Корпус стражей исламской революции.

Украина потребует от Ирана полной компенсации и расследования трагедии.​



Кто из украинцев погиб во время катастрофы самолета МАУ / инфографика 24 канала