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      Черные ящики сбитого в Иране самолета МАУ расшифруют в Украине

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      Черные ящики сбитого в Иране самолета МАУ расшифруют в Украине / Фото из Twitter ali hashem tv

      Расшифровку двух бортовых самописцев сбитого в Иране самолета Boeing 737-800 авиакомпании МАУ проведут в Украине. К процессу также привлекут международных специалистов.

      Об этом в твиттере сообщила международная организация по безопасности гражданской авиации, которая базируется во Франции.

      Важно: Украинский самолет сбили ракеты Ирана, погибло 176 человек: последние новости, фото, видео

      Наше бюро подтверждает участие своих специалистов в технической работе по расшифровке черных ящиков. Эта работа пройдет в Украине,
      – пишет ВЕА.

      В Бюро добавили, что другие вопросы по поводу времени и деталей расследования авиакатастрофы являются ответственностью иранской стороны.

       

      Заметим, ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко отмечал, что черные ящики должны расшифровывать Киев.

      Вечером 11 января президент Владимир Зеленский во время разговора с иранским коллегой Хасаном Рухани договорился о начале совместной работы по расшифровке двух бортовых самописцев. Кроме того, украинские специалисты сейчас пытаются реконструировать самолет.

      Что известно о черных ящиках самолета МАУ:

      • Первый черный ящик нашли на месте падения украинского самолета утром 8 января – через несколько часов после катастрофы. Второй – около обеда.
      • Один из ящиков сохранился в хорошем состоянии, другой - получил повреждения.
      • Иран сначала заявил, что не будет передавать их на экспертизу компании Boeing, а попытается расшифровать самостоятельно. На это уйдет 1-2 месяца.
      • 10 января в Иране планировали открыть один черный ящик украинского самолета МАУ.
      • Уже 11 января глава следственной комиссии расследования катастрофы Хасан Резаифар заявил, что Тегеран не имеет необходимых технологий, чтобы провести экспертизу самописцев. Поэтому их расшифровка пройдет во Франции, а к процессу привлекут украинских и иранских экспертов.


      Черные ящика сбитого в Иране самолета МАУ / скриншот из сюжета канала IRIB

      Авиакатастрофа МАУ в Иране: кратко о главном

      • Утром 8 января украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" разбился вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране. Самолет совершал рейс PS 752 Тегеран – Киев.
      • На борту находилось 176 человек: 167 пассажиров и 9 членов экипажа (все украинцы). Никто из них не выжил.
      • Иран сначала заявил, что трагедия произошла из-за технических проблем самолета. Однако президент МАУ Евгений Дыхне сразу сообщил, что самолет был исправным, так как за 2 дня до авиакатастрофы проходил техническое обслуживание.
      • Впоследствии разведки США, Канады, Нидерландов и Великобритании заявили, что украинский самолет сбила ракета Ирана.
      • 11 января Иран официально сообщил, что его военные случайно сбили пассажирский самолет МАУ. Ответственность взял на себя Корпус стражей исламской революции.
      • Украина потребует от Ирана полной компенсации и расследования трагедии.​

      Хто з українців загинув під час катастрофи літака МАУ
      Кто из украинцев погиб во время катастрофы самолета МАУ / инфографика 24 канала

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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Расследования Новости Франции Иран Авиакатастрофа МАУ в Иране МАУ Новости Украины Новости политики
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