Українські експерти спробують реконструювати літак, – Зеленський

Місце падіння українського "Боїнга" в Ірані вже повністю розчистили від уламків. І попри те, що іранська сторона визнала свою вину у збитті пасажирського літака, розслідування ще не завершене.

Під час відеозвернення Володимир Зеленський зазначив, що для повного завершення розслідування ще потрібно провести низку дій.

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Гарант додав, що зараз українські фахівці намагаються реконструювати літак. Також під час телефонної розмови президента України з президентом Ірану домовилися про початок спільної роботи з розшифровки двох бортових самописців – чорних скриньок.

Ми домовилися про повну юридичну та технічну взаємодію, включно з питанням отримання компенсації. Ми домовилися, що ніхто не відкрутиться,

– сказав Зеленський.

Місце падіння літака МАУ в Ірані / Фото: Getty images

До слова, Офіс генерального прокурора України порушив справу за фактом убивства громадян України. Уряд надасть фінансову допомогу родинам загиблих.



Українці, які загинули в авіакатастрофі літака МАУ в Ірані / Інфографіка 24 каналу

Що відомо про авіакатастрофу МАУ в Ірані

Вранці 8 січня український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" розбився незабаром після вильоту з аеропорту Імама Хомейні у Тегерані. Літак здійснював рейс PS 752 Тегеран – Київ. На борту перебувало 176 людей: 167 пасажирів та 9 членів екіпажу. Ніхто із них не вижив.

Катастрофа сталася приблизно за годину після того, як Іран атакував ракетами американські бази в Іраку. Президент МАУ Євгеній Дихне одразу повідомив, що літак був справним, бо за 2 дні до авіакатастрофи проходив технічне обслуговування.

11 січня Іран офіційно повідомив, що військові випадково збили український літак. Україна вимагатиме повної компенсації та розслідування трагедії від Ірану.

Дивіться відеозвернення Зеленського щодо збиття літака МАУ в Ірані: