Украинские эксперты попытаются реконструировать самолет, – Зеленский

Место падения украинского "Боинга" в Иране уже полностью расчистили от обломков. И несмотря на то, что иранская сторона признала свою вину в сбитии пассажирского самолета, расследование еще не завершено.

Во время видеообращения Владимир Зеленский отметил, что для полного завершения расследования еще нужно провести ряд действий.

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Гарант добавил, что сейчас украинские специалисты пытаются реконструировать самолет. Также во время телефонного разговора президента Украины с президентом Ирана договорились о начале совместной работы по расшифровке двух бортовых самописцев – черных ящиков.

Мы договорились о полном юридическом и техническом взаимодействии, включая вопрос получения компенсации. Мы договорились, что никто не отвертится,

– сказал Зеленский.

Место падения самолета МАУ в Иране / Фото: Getty images

К слову, Офис генерального прокурора Украины возбудил дело по факту убийства граждан Украины. Правительство окажет финансовую помощь семьям погибших.



Украинцы, которые погибли в авиакатастрофе самолета МАУ в Иране / Инфографика 24 канала

Что известно об авиакатастрофе МАУ в Иране

Утром 8 января украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" разбился вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране. Самолет совершал рейс PS 752 Тегеран – Киев. На борту находилось 176 человек: 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Никто из них не выжил.

Катастрофа произошла примерно через час после того, как Иран атаковал ракетами американские базы в Ираке. Президент МАУ Евгений Дыхне сразу сообщил, что самолет был исправным, так как за 2 дня до авиакатастрофы проходил техническое обслуживание.

11 января Иран официально сообщил, что военные случайно сбили украинский самолет. Украина потребует полной компенсации и расследования трагедии от Ирана.

Смотрите видеообращение Зеленского о сбитии самолета МАУ в Иране: