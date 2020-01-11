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      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ

      Чорні скриньки збитого в Ірані літака МАУ розшифрують в Україні

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      Чорні скриньки збитого в Ірані літака МАУ розшифрують в Україні / Фото з Twitter ali hashem tv

      Розшифровку двох бортових самописців збитого в Ірані літака Boeing 737-800 авіакомпанії МАУ проведуть в Україні. До процесу також залучать міжнародних фахівців.

      Про це у твіттері повідомило французьке Бюро з розслідування і аналізу безпеки цивільної авіації. Його експерти  візьмуть участь у розшифровці чорних скриньок.

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      Наше бюро підтверджує участь своїх фахівців у технічній роботі з розшифровки чорних скриньок. Ця робота пройде в Україні,
      – пише ВЕА.

      У Бюро додали, що інші питання щодо часу та деталей розслідування авіакатастрофи є відповідальністю іранської сторони.

       

      Зауважимо, раніше голава МЗС України Вадим Пристайко наголошував, що чорні скриньки має розшифровувати Київ.

      Ввечері 11 січня президент Володимир Зеленський під час розмови з іранським колегою Хасаном Рухані домовився про початок спільної роботи з розшифровки двох бортових самописців. Окрім того, українські фахівці зараз намагаються реконструювати літак.

      Що відомо про чорні скриньки літака МАУ:

      • Першу чорну скриньку знайшли на місці падіння українського літака вранці 8 січня – за кілька годин після катастрофи. Другу – близько обіду.
      • Одна зі скриньок збереглася у доброму стані, інша – отримала пошкодження.
      • Іран спочатку заявив, що не буде передавати їх на експертизу компанії Boeing, а спробує розшифрувати самостійно. На це піде 1-2 місяці.
      • 10 січня в Ірані планували відкрити одну чорну скриньку українського літака МАУ. 
      • Вже 11 січня голова слідчої комісії розслідування катастрофи Хасан Резаіфар заявив, що Тегеран не має необхідних технологій, аби провести експертизу самописців. Тому їх розшифровка пройде у Франції, а до процесу залучать українських та іранських експертів.


      Чорні скриньки збитого в Ірані літака МАУ / скріншот з сюжету каналу IRIB

      Авіакатастрофа МАУ в Ірані: коротко про головне

      • Вранці 8 січня український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" розбився незабаром після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані. Літак здійснював рейс PS 752 Тегеран – Київ.
      • На борту перебувало 176 людей: 167 пасажирів та 9 членів екіпажу (усі українці). Ніхто із них не вижив.
      • Іран спочатку заявив, що трагедія сталася через технічні проблеми літака. Проте президент МАУ Євгеній Дихне одразу повідомив, що літак був справним, бо за 2 дні до авіакатастрофи проходив технічне обслуговування.
      • Згодом розвідки США, Канади, Нідерландів та Великої Британії заявили, що український літак збила ракета Ірану.
      • 11 січня Іран офіційно повідомив, що його військові випадково збили пасажирський літак МАУ. Відповідальність взяв на себе Корпус вартових ісламської революції. 
      • Україна вимагатиє від Ірану повної компенсації та розслідування трагедії.

      Хто з українців загинув під час катастрофи літака МАУ
      Хто з українців загинув під час катастрофи літака МАУ / інфографіка 24 каналу

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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Розслідування Новини Франції Іран Авіакатастрофа МАУ в Ірані МАУ Новини України Новини політики
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