Чорні скриньки збитого в Ірані літака МАУ розшифрують в Україні

Розшифровку двох бортових самописців збитого в Ірані літака Boeing 737-800 авіакомпанії МАУ проведуть в Україні. До процесу також залучать міжнародних фахівців.

Про це у твіттері повідомило французьке Бюро з розслідування і аналізу безпеки цивільної авіації. Його експерти візьмуть участь у розшифровці чорних скриньок.

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Наше бюро підтверджує участь своїх фахівців у технічній роботі з розшифровки чорних скриньок. Ця робота пройде в Україні,

– пише ВЕА.

У Бюро додали, що інші питання щодо часу та деталей розслідування авіакатастрофи є відповідальністю іранської сторони.

️Accident @Boeing #737 UR-PSR @fly_uia on 08/01/20 / @BEA_Aero confirms it will attend the CVR & FDR technical work that will be done in #Ukraine / Any communication on the timeline & investigation progress is the responsibility of Iran’s AAIB authorities. — BEA ️ (@BEA_Aero) January 11, 2020

Зауважимо, раніше голава МЗС України Вадим Пристайко наголошував, що чорні скриньки має розшифровувати Київ.

Ввечері 11 січня президент Володимир Зеленський під час розмови з іранським колегою Хасаном Рухані домовився про початок спільної роботи з розшифровки двох бортових самописців. Окрім того, українські фахівці зараз намагаються реконструювати літак.

Що відомо про чорні скриньки літака МАУ:

Першу чорну скриньку знайшли на місці падіння українського літака вранці 8 січня – за кілька годин після катастрофи. Другу – близько обіду.

Одна зі скриньок збереглася у доброму стані, інша – отримала пошкодження.

Іран спочатку заявив, що не буде передавати їх на експертизу компанії Boeing, а спробує розшифрувати самостійно. На це піде 1-2 місяці.

10 січня в Ірані планували відкрити одну чорну скриньку українського літака МАУ.

Вже 11 січня голова слідчої комісії розслідування катастрофи Хасан Резаіфар заявив, що Тегеран не має необхідних технологій, аби провести експертизу самописців. Тому їх розшифровка пройде у Франції, а до процесу залучать українських та іранських експертів.



Чорні скриньки збитого в Ірані літака МАУ / скріншот з сюжету каналу IRIB

Авіакатастрофа МАУ в Ірані: коротко про головне

Вранці 8 січня український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" розбився незабаром після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані. Літак здійснював рейс PS 752 Тегеран – Київ.

На борту перебувало 176 людей: 167 пасажирів та 9 членів екіпажу (усі українці). Ніхто із них не вижив.

Іран спочатку заявив, що трагедія сталася через технічні проблеми літака. Проте президент МАУ Євгеній Дихне одразу повідомив, що літак був справним, бо за 2 дні до авіакатастрофи проходив технічне обслуговування.

Згодом розвідки США, Канади, Нідерландів та Великої Британії заявили, що український літак збила ракета Ірану.

11 січня Іран офіційно повідомив, що його військові випадково збили пасажирський літак МАУ. Відповідальність взяв на себе Корпус вартових ісламської революції.

Україна вимагатиє від Ірану повної компенсації та розслідування трагедії.



Хто з українців загинув під час катастрофи літака МАУ / інфографіка 24 каналу