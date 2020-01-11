Чорні скриньки збитого в Ірані літака МАУ розшифрують в Україні
Розшифровку двох бортових самописців збитого в Ірані літака Boeing 737-800 авіакомпанії МАУ проведуть в Україні. До процесу також залучать міжнародних фахівців.
Про це у твіттері повідомило французьке Бюро з розслідування і аналізу безпеки цивільної авіації. Його експерти візьмуть участь у розшифровці чорних скриньок.
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Наше бюро підтверджує участь своїх фахівців у технічній роботі з розшифровки чорних скриньок. Ця робота пройде в Україні,
– пише ВЕА.
У Бюро додали, що інші питання щодо часу та деталей розслідування авіакатастрофи є відповідальністю іранської сторони.
Зауважимо, раніше голава МЗС України Вадим Пристайко наголошував, що чорні скриньки має розшифровувати Київ.
Ввечері 11 січня президент Володимир Зеленський під час розмови з іранським колегою Хасаном Рухані домовився про початок спільної роботи з розшифровки двох бортових самописців. Окрім того, українські фахівці зараз намагаються реконструювати літак.
Що відомо про чорні скриньки літака МАУ:
- Першу чорну скриньку знайшли на місці падіння українського літака вранці 8 січня – за кілька годин після катастрофи. Другу – близько обіду.
- Одна зі скриньок збереглася у доброму стані, інша – отримала пошкодження.
- Іран спочатку заявив, що не буде передавати їх на експертизу компанії Boeing, а спробує розшифрувати самостійно. На це піде 1-2 місяці.
- 10 січня в Ірані планували відкрити одну чорну скриньку українського літака МАУ.
- Вже 11 січня голова слідчої комісії розслідування катастрофи Хасан Резаіфар заявив, що Тегеран не має необхідних технологій, аби провести експертизу самописців. Тому їх розшифровка пройде у Франції, а до процесу залучать українських та іранських експертів.
Чорні скриньки збитого в Ірані літака МАУ / скріншот з сюжету каналу IRIB
Авіакатастрофа МАУ в Ірані: коротко про головне
- Вранці 8 січня український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" розбився незабаром після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані. Літак здійснював рейс PS 752 Тегеран – Київ.
- На борту перебувало 176 людей: 167 пасажирів та 9 членів екіпажу (усі українці). Ніхто із них не вижив.
- Іран спочатку заявив, що трагедія сталася через технічні проблеми літака. Проте президент МАУ Євгеній Дихне одразу повідомив, що літак був справним, бо за 2 дні до авіакатастрофи проходив технічне обслуговування.
- Згодом розвідки США, Канади, Нідерландів та Великої Британії заявили, що український літак збила ракета Ірану.
- 11 січня Іран офіційно повідомив, що його військові випадково збили пасажирський літак МАУ. Відповідальність взяв на себе Корпус вартових ісламської революції.
- Україна вимагатиє від Ірану повної компенсації та розслідування трагедії.
Хто з українців загинув під час катастрофи літака МАУ / інфографіка 24 каналу
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