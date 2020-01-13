Можливе падіння режиму: західні медіа про протести в Ірані через катастрофу МАУ

З 11 січня у низці міст Ірану, зокрема у Тегерані, відбуваються акції протесту через збиття українського літака Корпусом вартових ісламської революції. Тисячі обурених брехнею влади іранців вийшли на вулиці, а режим став чинити опір. І світові ЗМІ не оминули увагою ці події.

Спочатку на протест вийшли столичні студенти, обурені триденним запереченням влади причетності до катастрофи. Згодом до них приєдналися інші небайдужі іранці. Всього у акціях взяли участь кілька тисяч осіб.

Деталі: В Ірані відновились протести через збиття літака МАУ: останні новини з Тегерану – фото, відео

Протестувальники називають чиновників "брехунами" та закликають покарати винних у трагічному інциденті. Зокрема, мітингарі вимагають відставки верховного лідера Ірану Алі Хаменеї та виступають проти КВІР.

Поліція застосувала проти демонстрантів сльозогінний газ, світлошумові гранати, водомети та кийки. Низка осіб, серед яких – посол Великої Британії в Ірані Роберт Макейр, були заарештовані. Останнього відпустили.

Громадський гнів зростає

CNN пише: протести, які почалися як акції пам’яті, де оплакували загиблих у катастрофі Boeing 737, швидко перетворилися на масові антиурядові демонстрації.

При цьому зазначається: верховний лідер Ірану Алі Хаменеї перебуває на посаді понад три десятиліття, і його термін не обмежується. У Тегерані ж під час протестів скандували: "Смерть диктатору!", "Ганьба Хаменеї, залиш країну!" тощо.

І реакція влади не змусила себе чекати: уже 12 січня іранські спецпризначенці застосували сльозогінний газ, щоб розігнати тисячі протестуючих на Тегеранській площі Азаді.

На борту збитого літака Ukraine International Airlines були пасажири з усього світу, але в Ірані багато хто вважає цей випадок особливо внутрішньою трагедією. Люди гніваються, що уряд вбив стільки власного народу – більшість тих, хто перебував на борту, були громадянами Ірану або мали іранське коріння.

Видання зазначає: розлючені натовпи помітно відрізняються від образу об’єднаної в жалобі країни після смерті генерала Касема Сулеймані, який був убитий під час удару американського безпілотника у Багдаді. Після його смерті десятки тисяч людей вийшли на вулиці Тегерану, стискаючи фотографії шанованої фігури та скандуючи "смерть США". Це, здавалося, об'єднало іранців усіх політичних поглядів у гніві на Штати. Але на протестах у вихідні плакати генерала було зірвано.

Another video shows Iranians tearing down #Soleimani poster. You know why?

78 people killed in an stampede in his funeral, 178 people killed in exacting his revenge by downing #UkrainianPlane & 1500 killed by IRGC in #IranProtests . People are furious when you call him a hero. pic.twitter.com/2COgVHpsNV — Masih Alinejad ️ (@AlinejadMasih) January 12, 2020

Дехто з демонстранів вигукував: "Ми вб'ємо того, хто вбив наших братів". Протестувальники випробовували терпіння іранського режиму, який відомий тим, що придушує всі прояви інакомислення, часто жорстоко.

Наприклад, видання нагадує як наприкінці минулого року тисячі іранців вийшли на вулиці на загальнодержавні антиурядові протести, спричинені зростанням цін на газ. Уряд відповів, вимкнувши Інтернет та вчинивши те, що Amnesty International назвало "кривавим притисканням". Тоді правозахисна організація підрахувала: щонайменше 208 протестувальників були вбиті в 21 місті. ООН заявила, що має відеодокази того, що іранські сили безпеки "стріляють для вбивства".

"Світ спостерігає"

"Педрам Мусаві та Мойган Данешманд із широкими посмішками дивляться з фотографії на екрані… Разом зі своїми двома доньками, 14-річною Дарією та 9-річною Доріною, їх запам’ятали за почуття гумору, їхню щедрість, життя на повну", – пише ВВС про момент з акції пам’яті у одному з університетів Тегерану. Понад дві тисячі людей прийшли туди, щоб віддати шану загиблим у авіатрощі та їхнім близьким, які змушені переживати болісні втрати.



Сім'я, яка загинула в авіакатастрофі / Twitter zaghtweet1

Мирні зібрання переросли у криваві сутички. На деяких відео можна почути, як мітингувальники скандують антиурядові гасла, зокрема: "Вони брешуть, що наш ворог – Америка, наш ворог тут". Серед протестуючих багато жінок.

Цитує видання і низку іранських газет, які висвітлювали акції жалоби за жертвами авіакатастрофи із заголовками, такими як "Ганьба" та "Те, що не можна пробачити". Одна провладна газета назвала Іран "чесним" – через визнанням помилки.

Згадує ВВС і те, що президент США Дональд Трамп 12 січня повторив попередження про те, що уряд Ірану не повинен націлюватися на антиурядові протести: "Світ спостерігає. Що важливіше, стежать США".

"Зміна режиму – в повітрі"​

Стратегія іранського режиму, який представляв себе жертвою агресії США після вбивства генерала Касема Сулеймані, перетворилася на катастрофу в суспільних відносинах вдома та в усьому світі, пише Foreign Policy.

Іранські чиновники визнали, що помилково збили український літак через те, що протиповітряна оборона країни перебувала у режимі підвищеної готовності через атаки США незадовго до цього.

Читайте також: МЗС Ірану викликало на килим посла Великої Британії: у чому його звинуватили

Але це пояснення лише підживило антирежимні демонстрації. Для деяких спостерігачів стихійні протести у вихідні означають потенційно смертельний виклик для лідерів Ірану, хоча режиму вдавалося безжально розчавлювати подібні мітинги в минулому.

"Зміна режиму – в повітрі", – зазначив колишній радник президента США з питань національної безпеки Джон Болтон.

Проте експерт видання прогнозує, що цього не станеться – демонстранти представляють лише один сектор іранського суспільства.

Кампанія максимального тиску Трампа досягла більшого, ніж хто-небудь очікував, заподіюючи жорсткий економічний біль режиму. У минулому, за словами експерта, такі дії лише посилювали правління лідерів – від Куби до Північної Кореї.



Люди вшановують пам'ять жертв авіатрощі / Getty Images

FP також зазначає, що раптовий спалах гніву іранців суттєво протиставляється явній національній єдності жителів країни внаслідок вбивства Сулеймані. Тоді мільйони людей вийшли на вулиці Ірану для участі в похоронній процесії. На вихідних же демонстранти скандували: "Смерть диктатору" – посилання на верховного лідера Ірану Хаменеї.

Особливо примітно, що за кілька днів після похоронних процесій, організованих владою, сталося очевидне народне нехтування режимовими інструкціями. Остання хвиля протестів включає студентів та іранців середнього класу, на відміну від маніфестантів робітничого класу, які вийшли на вулиці минулого року. Величина мобілізації студентів у ці вихідні може стати зловісним знаком для режиму, враховуючи історичну роль студентів у змінах в Ірані.

Студенти привели їх до влади, і студенти можуть бути частиною рівняння, яке також позбавляє їх влади,

– пише видання.

Громадський гнів різко підірвав зусилля іранських чиновників зобразити Іран в американських новинних джерелах як жертву необачного американського президента та показати прихильність до європейців.

Відео: Водомети і зброя: в Ірані між поліцією і протестувальниками почалися сутички

При цьому економіка Ірану перебуває у вільному падінні, і країна зіштовхується з новою кампанією економічного тиску з боку США. І залишається незрозумілим, як Сполучені Штати можуть висловлювати підтримку іранському народу, посилюючи при цьому економічний тиск.

Санкції підривають економіку країни, завдаючи шкоди і звичайним людям у короткий термін. Однак це може створити тріщини всередині режиму, які, ймовірно, прискорять його падіння.

Без постраждалих не обійшлося

Кілька людей отримали поранення під час розгону мітингів силовиками у Тегерані, згідно з даними свідчень, наданих The Guardian та кадрами, що ширяться у соціальних мережах.

Так, один із демонстрантів розповів виданню, що силовики спочатку застосовували сльозогінний газ, щоб розігнати натовп, а потім почали стріляти кулями.

Вони неодноразово застосовували сльозогінний газ, ми нічого не бачили і кричали. Ми були засліплені. Силовики стояли "спина до спини" і стріляли. Молодій дівчині біля мене влучили в ногу. Це було жахливо, страшно,

– говорить активіст.

В іншому ролику, знятому нібито поблизу площі Азаді, показано, що кілька поранених, включаючи жінку, лежать на закривавленій бруківці. "Вони влучили у неї кулею", – коментує голос за кадром.

"Я бачив, як сім людей розстріляні. Кров була скрізь… Це – кров нашого народу", – говорить учасник акцій у одному з відео. Однак правдивість кадрів та свідчень не можна перевірити незалежно.

Пізніші кадри показали, що протестувальники прикривали обличчя тканиною, щоб не вдихати розпилений поліцією газ, та продовжували скандувати антирежимські гасла.

Водночас у понеділок керівник поліції Тегерану заявив, що під час подій у неділю зброю не застосовували і офіцерам було наказано проявляти стриманість.

Авіакатастрофа в Ірані / 24 канал

