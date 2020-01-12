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      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ
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      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ

      МЗС Ірану викликало на килим посла Великої Британії: у чому його звинуватили

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      Протести в Ірані / Getty images

      Британському послу Роберту Макейру закидають "участь у незаконних зібраннях". З ним вже поговорили у Міністрестві закордонних справ Ірану.

      Макейра затримали пізно ввечері 11 січня в Тегерані. Правоохоронці стверджують: не знали, що це посол, а затримали чоловіка як звичайного учасника "незаконних протестів проти влади". До слова, їх спровокувало те, що Іран збив ракетами український пасажирський літак.

      Важливо: В Ірані відновились протести через збиття літака МАУ: останні новини з Тегерану – фото, відео

      Свою участь у протестах Макейр заперечує, каже: відвідував лише траурну церемонію. Коли ж почув, як люди вигукують гасла, збирався покинути подію, однак його схопили.

      Затримали британського посла всього на 15 хвилин, однак після цього послідувала ціла низка негативних заяв від влади Ірану. Керівництво держави заявляє про неприйнятну поведінку дипломата, його навіть пропонували вислати з країни.

      Під час зустрічі в МЗС Макейру заявили, що участь послів у незаконних зібраннях суперечить його обов’язкам як представника своєї країни і положенням Віденської конвенції, передає "Європейська правда".

      Його затримали як звичайного учасника незаконного протесту. Коли поліція повідомила мене про затримання чоловіка, який стверджує, що є британським послом, я сказав, що це – неможливо. Але під час розмови я впізнав його. Його відпустили через 15 хвилин,
      – розповів заступник глави МЗС Ірану Саєд Аббас Аракчі.

      Що відомо про протести в Ірані:

      • Вони спалахнули на тлі появи інформації про збиття літака МАУ військовими ракетами Ірану.
      • На протест вийшли тисячі іранців, вони висловили свою незгоду з діями влади та тим, що вона заперечувала і тривалий час приховувала інформацію про катастрофу.
      • Серед протестувальників були родичі та друзі загиблих. Слід наголосити, що найбільше серед пасажирів літака було саме уродженців Ірану.
      • Люди вимагали відставки верховного лідера Ірану Алі Хаменеї, судового переслідування винних військових та посадових осіб, виступали проти Корпусу вартових ісламської революції.
      • За кілька годин мирний протест переріс у сутички. Проти мітингувальників поліція використала сльозогінний газ, кийки, водомети, світло-шумові гранати та стріляла зі зброї.

      Що відомо про катастрофу літака МАУ в Ірані?Вранці 8 січня український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" розбився на околицях Тегерана. 167 пасажирів та 9 членів екіпажу летіли до Києва – не вижив ніхто.

      Катастрофа сталася приблизно за годину після того, як Іран атакував ракетами американські бази в Іраку.

      Літак розбився після того, як в нього влучили ракети протиповітряної оборони Ірану. Це підтвердила влада країни 11 січня. До цього такі заяви робили лідери низки західних країн (Канада, США, Велика Британія, Нідерланди) з посиланням на інформацію власної розвідки.

      В Ірані відновились протести через збиття літака МАУ: останні новини з Тегерану – фото, відео
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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Іран Авіакатастрофа МАУ в Ірані Протести Велика Британія
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