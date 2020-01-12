МИД Ирана вызвал на ковер посла Великобритании: в чем его обвинили

Британскому послу Роберту Макейру вменяют "участие в незаконных собраниях". С ним уже поговорили в Министрестве иностранных дел Ирана.

Макейра задержали поздно вечером 11 января в Тегеране. Правоохранители утверждают: не знали, что это посол, а задержали мужчину как обычного участника "незаконных протестов против власти". К слову, их спровоцировало то, что Иран сбил ракетами украинский пассажирский самолет.

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Свое участие в протестах Макейр отрицает, говорит: посещал лишь траурную церемонию. Когда же услышал, как люди выкрикивают лозунги, собирался покинуть событие, однако его схватили.

Задержали британского посла всего на 15 минут, однако после этого последовал целый ряд негативных заявлений от властей Ирана. Руководство государства заявляет про неприемлемое поведение дипломата, его даже предлагали выслать из страны.

Во время встречи в МИД Макейру заявили, что участие послов в незаконных собраниях противоречит его обязанностям в качестве представителя своей страны и положениям Венской конвенции, передает "Европейская правда".

Его задержали как обычного участника незаконного протеста. Когда полиция сообщила о задержании мужчины, который утверждает, что является британским послом, я сказал, что это – невозможно. Но во время разговора я узнал его. Его отпустили через 15 минут,

– рассказал заместитель главы МИД Ирана Саед Аббас Аракчи.

Что известно о протестах в Иране:

Они вспыхнули на фоне появления информации о сбитии самолета МАУ военными ракетами Ирана.

На протест вышли тысячи иранцев, они выразили свое несогласие с действиями власти и тем, что она отрицала и длительное время скрывала информацию о катастрофе.

Среди протестующих были родственники и друзья погибших. Следует отметить, что больше всего среди пассажиров самолета было именно уроженцев Ирана.

Люди требовали отставки верховного лидера Ирана Али Хаменеи, судебного преследования виновных военных и должностных лиц, выступали против Корпуса стражей исламской революции.

За несколько часов мирный протест перерос в столкновения. Против митингующих полиция использовала слезоточивый газ, дубинки, водометы, свето-шумовые гранаты и стреляла из оружия.

Что известно о крушении самолета МАУ в Иране?

Утром 8 января украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" разбился на окраинах Тегерана. 167 пассажиров и 9 членов экипажа летели в Киев – не выжил никто.



Катастрофа произошла примерно через час после того, как Иран атаковал ракетами американские базы в Ираке.



Самолет разбился после того, как в него попали ракеты противовоздушной обороны Ирана. Это подтвердили власти страны 11 января. До этого такие заявления делали лидеры ряда западных стран (Канада, США, Великобритания, Нидерланды) со ссылкой на информацию собственной разведки.