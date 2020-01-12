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      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ
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      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ

      Іран хоче вислати з країни британського посла, якого затримали під час акції протесту в Тегерані

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      Британський посол в Ірані Роберт Макейр / Tehran Times

      Під час масштабних акцій протесту проти влади, що відбувалися в Тегерані, поліція затримала британського посла Роберта Макейра. Чоловік фотографував мітингувальників. Тепер влада Ірану звинувачує його у "підбурюванні до протестів та радикальних дій". В країні навіть задумались над тим, щоб вислати дипломата назад до Великої Британії.

      Принаймні зробити це пропонує колишній заступник глави закордонних справ Ірану Алаеддін Боруджерді. Про це інформує "Німецька хвиля".

      Більше про: Протести в Ірані через збиття літака МАУ: останні новини з Тегерана – фото, відео

      Якщо ти посол, слід знати закони та приписи країни і поважати дипломатичні критерії,
      – заявив Алаеддін Боруджерді.

      На його думку, після цього Макейру більше нема чого робити в Ірані, тому Боруджерді звернувся до чинного глави МЗС Ірану Мухамеда Джавадка Заріфа з закликом звільнити британського посла від його обов’язків у країні.

      Тим часом сам Роберт Макейр заперечує те, що брав участь у масових протестах. Каже: прийшов лише на траурну церемонію за загиблими в авіакатастрофі.

      Можу підтвердити, що я не брав участі в жодних демонстраціях! Ходив на захід, анонсований як траурна церемонія в пам'ять про жертви трагедії PS752. Цілком нормальне бажання – віддати шану: ​​деякі з жертв були британцями. Пішов через п'ять хвилин, коли деякі стали скандувати гасла,
      – наголосив він у твіттері.

      Що відомо про протести в Ірані:

      • Вони спалахнули на тлі появи інформації про збиття літака МАУ військовими ракетами Ірану.
      • На протест вийшли тисячі іранців, вони висловили свою незгоду з діями влади та тим, що вона заперечувала і тривалий час приховувала інформацію про катастрофу.
      • Серед протестувальників були родичі та друзі загиблих. Слід наголосити, що найбільше серед пасажирів літака було саме уродженців Ірану.
      • Люди вимагали відставки верховного лідера Ірану Алі Хаменеї, судового переслідування винних військових та посадових осіб, виступали проти Корпусу вартових ісламської революції.
      • За кілька годин мирний протест переріс у сутички. Проти мітингувальників поліція використала сльозогінний газ, кийки, водомети, світло-шумові гранати та стріляла зі зброї.

      Що відомо про катастрофу літака МАУ в Ірані?Вранці 8 січня український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" розбився на околицях Тегерана. 167 пасажирів та 9 членів екіпажу летіли до Києва – не вижив ніхто.

      Катастрофа сталася приблизно за годину після того, як Іран атакував ракетами американські бази в Іраку.

      Літак розбився після того, як в нього влучили ракети протиповітряної оборони Ірану. Це підтвердила влада країни 11 січня. До цього такі заяви робили лідери низки західних країн (Канада, США, Велика Британія, Нідерланди) з посиланням на інформацію власної розвідки.

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      сьогодні
      3610
      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Іран Новини політики Авіакатастрофа МАУ в Ірані Протести Велика Британія
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