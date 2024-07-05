Представник пресслужби 24-ої ОМБр імені Короля Данила Іван Петричак заявив, що відхід українських військових з мікрорайону Канал не впливає на оборону міста і не вносить у неї жодних змін.

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Що сказали у бригаді

Петричак зазначив, що мікрорайон повністю знищений. Рішення про відхід було ухвалено задля збереження життів особового складу.

За словами Петричака, наразі канал Сіверський Донець-Донбас є умовною лінію зіткнення, по один бік стоять українці, а по інший – ворог. Там продовжують відбуватися бої, ситуація залишається "напруженою"

Зранку 4 липня було тихіше, ніж зазвичай. Кількість артилерійських обстрілів трохи зменшилася. Ймовірно, через те, що окупанти перегруповуються.

У місті досі залишаються люди. Речник зауважив, що важко назвати конкретну кількість тих, хто продовжує перебувати у Часовому Яру, але вони є.

Нагадаємо, що 3 червня аналітики з DeepState повідомили про те, що мікрорайон Канал окупований росіянами.

4 липня в ОСУВ "Хортиця підтвердили відхід з позицій. Там наголосили, що подальше утримання мікрорайону Канал у Часовому Яру створювало загрозу для життів українських військових. Тому за наказом командування захисники відійшли на більш захищені позиції. Втім, там ворог теж не припиняє активних бойових дій.

Ще навесні росіяни почали вперто наступати на Часів Яр, намагаючись взяти місто до 9 травня.