Про це в етері телемаратону розповів речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин. Він зазначив, що в мікрорайоні Канал росіяни повністю зруйнували позиції наших захисників, передає 24 Канал.

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Що відбувається біля Часового Яру зараз

Назар Волошин зазначив, що подальше утримання мікрорайону Канал у Часовому Яру загрожувало життю українських військових. Тому командування вирішило відвести війська на більш захищені та підготовлені позиції.

Однак і там ворог не припиняє своїх активних бойових дій. У нього є якісь певні дедлайни, які він не може виконати вже кілька місяців: взяти місто Часів Яр і повісити своє триколорне ганчір'я,

– зазначив речник ОСУВ "Хортиця".

Він також підкреслив, що за минулу добу у напрямку Часового Яру було зафіксовано 238 обстрілів зі всіх видів озброєння. Більшість із цих обстрілів приходиться на південну частину Часового Яру.

Волошин також розповів, що по всьому напрямку в районі Часового Яру було проведено 34 ворожі штурми, а ворожа авіація на цьому напрямку завдала 16 авіаударів, скинувши 22 КАБи. Крім того, ворог завдав удару по місту некерованою авіаційною ракетою.

На цьому напрямку було знищено 78 окупантів, 140 росіян стали "трьохсотими", а наші захисники взяли ще 2 ворожих солдатів у полон. Також наші захисники знищили 1 ворожу САУ, 1 МТ-ЛБ, гаубиці та 7 складів боєприпасів противника.

Раніше у Генштабі ЗСУ повідомляли, що на Краматорському напрямку українські захисники зупинили 14 спроб противника прорвати нашу оборону в районах Кліщіївки, Калинівки, Іванівського і Часового Яру Донецької області.