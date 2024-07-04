Протягом минулої доби по всій лінії фронту було зафіксовано 158 бойових зіткнень. Крім того, агресор завдав по позиціях наших військ та населених пунктах два ракетних удари, 45 авіаційних ударів, здійснив понад три тисячі обстрілів, 81 з них – із реактивних систем залпового вогню.

До теми 1200 окупантів й понад 200 одиниць техніки: колосальні втрати ворога на 4 липня

Що відбувається на східному фронті

На Харківському напрямку ворог продовжував наступальні (штурмові) дії за підтримки авіації. Загалом тут відбулося 8 бойових зіткнень в районах населених пунктів Вовчанськ і Глибоке.

ЗСУ відбили атаки ворога біля Вовчанська: дивіться на карті

На Куп'янському напрямку кількість боєзіткнень за добу склала 13. Сили оборони відбивали атаки противника в районах Синьківки Харківської області та Стельмахівки на Луганщині. Основні зусилля ворог прикладав у районі Синьківки – там відбулося близько 80 відсотків від усіх протистоянь на напрямку.

Ворог атакував поблизу Синьківки: дивіться на карті

На Лиманському напрямку наші війська стали на заваді 18 атакам окупантів в районах населених пунктів Греківка, Макіївка, Невське Луганської області і Терни на Донеччині.

Біля Макіївки були бої: дивіться на карті

На Сіверському напрямку Силами оборони відбито 5 атак в районах Івано-Дар'ївки, Спірного та Виїмки Донецької області.

Сили оборони відбили атаки біля Спірного: дивіться на карті

На Краматорському напрямку українські захисники зупинили 14 спроб противника прорвати нашу оборону в районах Кліщіївки, Калинівки, Іванівського і Часового Яру Донецької області.

ЗСУ зупинили спробу ворога прорвати оборону біля Часового Яру: дивіться на карті

На Торецькому напрямку агресор значно активізувався – вчиняв 32 атаки, зокрема, у районах населених пунктів Торецьк, Північне, Південне, Залізне та Нью-Йорк на Донеччині.

Ворог активізувався біля Нью-Йорка: дивіться на карті

На Покровському напрямку наші оборонці відбивали 51 атаку окупантів поблизу населених пунктів Новоолександрівка, Воздвиженка, Євгенівка, Новоселівка Перша, Лозуватське, Яснобродівка, Макарівка, Калинове, Пантелеймонівка і Уманське Донецької області. Основні зусилля ворог концентрував у районі Новоолександрівки – провів там понад половину своїх атак.

Сили оборони відбили атаки біля Новоолександрівки: дивіться на карті

На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районі населених пунктів Георгіївка, Красногорівка і Парасковіївка, де ворог 10 разів намагався прорвати оборону наших військ.

ЗСУ стримують росіян біля Георгіївки: дивіться на карті

Яка ситуація на Півдні

На Времівському напрямку противник здійснив 3 штурми наших позицій в районах Водяного та Костянтинівки Донецької області.

Ворог здійснив штурми біля Костянтинівки: дивіться на карті

На Оріхівському напрямку відбулось одне бойове зіткнення біля Роботиного на Запоріжжі.

Росіяни атакували біля Роботиного: дивіться на карті

На Придніпровському напрямку окупанти і надалі намагаються вибити підрозділи Сил оборони з позицій на плацдармах. Усі 4 атаки росіян успіху не мали.

Чи мали успіх окупанти на інших напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями, противник зберігає військову присутність, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, обстрілює населені пункти з території Росії.

Яких втрат завдали ворогу Сили оборони

Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують бойовий потенціал ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення та у тилу.

За добу, що минула, авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили склад боєприпасів; два засоби ППО, артилерійську систему, пункт управління і шість районів зосередження особового складу та ОВТ.