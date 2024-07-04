Протягом минулої доби на фронті було зафіксовано 158 бойових зіткнень, ворог вчинив два ракетних удари, 45 авіаційних ударів та понад три тисячі обстрілів.
На різних напрямках фронту відбувалися бої, в тому числі в районах Вовчанська, Синьківки, Макіївки, і Івано-Дар'ївки.
Ворог активізувався на Торецькому напрямку, де вчинив 32 атаки, та на Покровському напрямку, де сили оборони відбили 51 атаку окупантів.
Карта бойових дій станом на 4 липня / Колаж 24 Каналу
Сили оборони вже 861 добу стримують просування російської армії на фронті. Однак ворог не припиняє масовано штурмувати позиції у Донецькій області.
Протягом минулої доби по всій лінії фронту було зафіксовано 158 бойових зіткнень. Крім того, агресор завдав по позиціях наших військ та населених пунктах два ракетних удари, 45 авіаційних ударів, здійснив понад три тисячі обстрілів, 81 з них – із реактивних систем залпового вогню.
ЗСУ відбили атаки ворога біля Вовчанська: дивіться на карті
Ворог атакував поблизу Синьківки: дивіться на карті
Біля Макіївки були бої: дивіться на карті
Сили оборони відбили атаки біля Спірного: дивіться на карті
ЗСУ зупинили спробу ворога прорвати оборону біля Часового Яру: дивіться на карті
Ворог активізувався біля Нью-Йорка: дивіться на карті
Сили оборони відбили атаки біля Новоолександрівки: дивіться на карті
ЗСУ стримують росіян біля Георгіївки: дивіться на карті
Яка ситуація на Півдні
Ворог здійснив штурми біля Костянтинівки: дивіться на карті
Росіяни атакували біля Роботиного: дивіться на карті
Чи мали успіх окупанти на інших напрямках
Яких втрат завдали ворогу Сили оборони
Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують бойовий потенціал ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення та у тилу.
За добу, що минула, авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили склад боєприпасів; два засоби ППО, артилерійську систему, пункт управління і шість районів зосередження особового складу та ОВТ.