Карта боевых действий по состоянию на 4 июля / Коллаж 24 Канала
Силы обороны уже 861 сутки сдерживают продвижение российской армии на фронте. Однако враг не прекращает массированно штурмовать позиции в Донецкой области.
За прошедшие сутки по всей линии фронта было зафиксировано 158 боевых столкновений. Кроме того, агрессор нанес по позициям наших войск и населенным пунктам два ракетных удара, 45 авиационных ударов, совершил более трех тысяч обстрелов, 81 из них – из реактивных систем залпового огня.
ВСУ отбили атаки врага возле Волчанска: смотрите на карте
Враг атаковал вблизи Синьковки: смотрите на карте
Возле Макеевки были бои: смотрите на карте
Силы обороны отбили атаки возле Спорного: смотрите на карте
ВСУ остановили попытку врага прорвать оборону возле Часового Яра: смотрите на карте
Враг активизировался возле Нью-Йорка: смотрите на карте
Силы обороны отбили атаки возле Новоалександровки: смотрите на карте
ВСУ сдерживают россиян возле Георгиевки: смотрите на карте
Какая ситуация на Юге
Враг совершил штурмы возле Константиновки: смотрите на карте
Россияне атаковали возле Работино: смотрите на карте
Достигли ли успеха оккупанты на других направлениях
Какие потери нанесли врагу Силы обороны
В то же время наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают боевой потенциал врага вдоль всей линии боевого соприкосновения и в тылу.
За сутки, прошедшие, авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили склад боеприпасов; два средства ПВО, артиллерийскую систему, пункт управления и шесть районов сосредоточения личного состава и ВВТ.