За прошедшие сутки по всей линии фронта было зафиксировано 158 боевых столкновений. Кроме того, агрессор нанес по позициям наших войск и населенным пунктам два ракетных удара, 45 авиационных ударов, совершил более трех тысяч обстрелов, 81 из них – из реактивных систем залпового огня.

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Что происходит на Восточном фронте

На Харьковском направлении враг продолжал наступательные (штурмовые) действия при поддержке авиации. В целом здесь произошло 8 боевых столкновений в районах населенных пунктов Волчанск и Глубокое.

ВСУ отбили атаки врага возле Волчанска: смотрите на карте

На Купянском направлении количество боестолкновений за сутки составило 13. Силы обороны отражали атаки противника в районах Синьковки Харьковской области и Стельмаховки на Луганщине. Основные усилия враг прикладывал в районе Синьковки – там произошло около 80 процентов от всех противостояний на направлении.

Враг атаковал вблизи Синьковки: смотрите на карте

На Лиманском направлении наши войска помешали 18 атакам оккупантов в районах населенных пунктов Грековка, Макеевка, Невское Луганской области и Терны в Донецкой области.

Возле Макеевки были бои: смотрите на карте

На Северском направлении Силами обороны отбито 5 атак в районах Ивано-Дарьевки, Спорного и Выемки Донецкой области.

Силы обороны отбили атаки возле Спорного: смотрите на карте

На Краматорском направлении украинские защитники остановили 14 попыток противника прорвать нашу оборону в районах Клещеевки, Калиновки, Ивановского и Часового Яра Донецкой области.

ВСУ остановили попытку врага прорвать оборону возле Часового Яра: смотрите на карте

На Торецком направлении агрессор значительно активизировался – совершал 32 атаки, в частности, в районах населенных пунктов Торецк, Северное, Южное, Железное и Нью-Йорк в Донецкой области.

Враг активизировался возле Нью-Йорка: смотрите на карте

На Покровском направлении наши защитники отражали 51 атаку оккупантов вблизи населенных пунктов Новоалександровка, Воздвиженка, Евгеновка, Новоселовка Первая, Лозоватское, Яснобродовка, Макаровка, Калиновое, Пантелеймоновка и Уманское Донецкой области. Основные усилия враг концентрировал в районе Новоалександровки – провел там более половины своих атак.

Силы обороны отбили атаки возле Новоалександровки: смотрите на карте

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районе населенных пунктов Георгиевка, Красногоровка и Парасковиевка, где враг 10 раз пытался прорвать оборону наших войск.

ВСУ сдерживают россиян возле Георгиевки: смотрите на карте

Какая ситуация на Юге

На Времовском направлении противник совершил 3 штурма наших позиций в районах Водяного и Константиновки Донецкой области.

Враг совершил штурмы возле Константиновки: смотрите на карте

На Ореховском направлении произошло одно боевое столкновение возле Работино на Запорожье.

Россияне атаковали возле Работино: смотрите на карте

На Приднепровском направлении оккупанты и в дальнейшем пытаются выбить подразделения Сил обороны с позиций на плацдармах. Все 4 атаки россиян успеха не достигли.

Достигли ли успеха оккупанты на других направлениях

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями, противник сохраняет военное присутствие, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории России.

Какие потери нанесли врагу Силы обороны

В то же время наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают боевой потенциал врага вдоль всей линии боевого соприкосновения и в тылу.

За сутки, прошедшие, авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили склад боеприпасов; два средства ПВО, артиллерийскую систему, пункт управления и шесть районов сосредоточения личного состава и ВВТ.