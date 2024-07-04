За прошедшие сутки по всей линии фронта было зафиксировано 158 боевых столкновений. Кроме того, агрессор нанес по позициям наших войск и населенным пунктам два ракетных удара, 45 авиационных ударов, совершил более трех тысяч обстрелов, 81 из них – из реактивных систем залпового огня.

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Что происходит на Восточном фронте

ВСУ отбили атаки врага возле Волчанска: смотрите на карте

Враг атаковал вблизи Синьковки: смотрите на карте

Возле Макеевки были бои: смотрите на карте

Силы обороны отбили атаки возле Спорного: смотрите на карте

ВСУ остановили попытку врага прорвать оборону возле Часового Яра: смотрите на карте

Враг активизировался возле Нью-Йорка: смотрите на карте

Силы обороны отбили атаки возле Новоалександровки: смотрите на карте

ВСУ сдерживают россиян возле Георгиевки: смотрите на карте

Какая ситуация на Юге

Враг совершил штурмы возле Константиновки: смотрите на карте

Россияне атаковали возле Работино: смотрите на карте

Достигли ли успеха оккупанты на других направлениях

Какие потери нанесли врагу Силы обороны

В то же время наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают боевой потенциал врага вдоль всей линии боевого соприкосновения и в тылу.

За сутки, прошедшие, авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили склад боеприпасов; два средства ПВО, артиллерийскую систему, пункт управления и шесть районов сосредоточения личного состава и ВВТ.