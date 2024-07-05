За минувшие сутки военные зафиксировали 155 боевых столкновений. Враг атаковал украинские подразделения 1 ракетой, нанес 59 авиационных ударов (привлек 111 КАБов), совершил более 4 000 обстрелов, 115 из них – из реактивных систем залпового огня.

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Что происходит в районе Тернов: смотрите на карте

Как изменилась ситуация на Северском направлении: смотрите на карте

Какая ситуация в районе Калиновки: смотрите на карте

На Торецком направлении враг совершил 30 атак недалеко от населенных пунктов Северное, Торецк и Нью-Йорк.

Аналитики DeepState написали, что получили сообщение от военных о критическом и неутешительном состоянии дел в районе Торецка, а именно – населенных пунктах Нью-Йорк и Юрьевка. В частности, написали, что командование должно обратить внимание на процесс управления 41 отдельной механизированной бригады прикомандированными подразделениями.

В противном случае – командование 41 бригады сотрет прикомандированные подразделения, а ситуация только ухудшится. Аналитики отметили, что именно на невероятных усилиях бойцов сдерживается натиск врага, вот только люди не вечны.