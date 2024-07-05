Россия не оставляет попыток продвигаться. Перед этим она стирает с лица земли города и села, оставляя только руины.
За минувшие сутки военные зафиксировали 155 боевых столкновений. Враг атаковал украинские подразделения 1 ракетой, нанес 59 авиационных ударов (привлек 111 КАБов), совершил более 4 000 обстрелов, 115 из них – из реактивных систем залпового огня.
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Какие потери врагу нанесли ВСУ
Всего за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1 110 человек. Также враг потерял 10 танков, 11 боевых бронированных машин, 54 артиллерийских систем, 57 БпЛА оперативно-тактического уровня, 54 автомобиля и 5 единиц специальной техники, – рассказали украинские бойцы.
Авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны только за минувшие сутки:
нанесли 13 авиаударов по живой силе противника,
поразили две пушки,
один склад боеприпасов,
3 района сосредоточения личного состава и вооружения и военную технику противника.