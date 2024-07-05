За минулу добу військові зафіксували 155 бойових зіткнень. Ворог атакував українські підрозділи 1 ракетою, завдав 59 авіаційних ударів (залучив 111 КАБів), здійснив понад 4 000 обстрілів, 115 з них – з реактивних систем залпового вогню.

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На Торецькому напрямку ворог здійснив 30 атак неподалік населених пунктів Північне, Торецьк та Нью-Йорк.

Аналітики DeepState написали, що отримали повідомлення від військових про критичний та невтішний стан справ в районі Торецька, а саме – населених пунктах Нью-Йорк та Юр'ївка. Зокрема, написали, що командування має звернути увагу на процес управління 41 окремої механізованої бригади прикомандированими підрозділами.

У протилежному випадку – командування 41 бригади зітре прикомандировані підрозділи, а ситуація лише погіршиться. Аналітики зазначили, що саме на неймовірних зусиллях бійців стримується натиск ворога, от тільки люди не вічні.