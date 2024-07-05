За минулу добу військові зафіксували 155 бойових зіткнень. Ворог атакував українські підрозділи 1 ракетою, завдав 59 авіаційних ударів (залучив 111 КАБів), здійснив понад 4 000 обстрілів, 115 з них – з реактивних систем залпового вогню.

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Яка ситуація на різних напрямках фронту

Яка ситуація в районі Сотницького Козачка: дивіться на карті DeepState

Що відбувається поблизу Синьківки: дивіться на карті

Що відбувається у районі Тернів: дивіться на карті

Як змінилась ситуація на Сіверському напрямку: дивіться на карті

Яка ситуація в районі Калинівки: дивіться на карті

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Важка ситуація біля Новоолександрівки: дивіться на карті

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Яких втрат ворогу завдали ЗСУ

Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1 110 осіб. Також ворог втратив 10 танків, 11 бойових броньованих машин, 54 артилерійських систем, 57 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 54 автомобілі та 5 одиниць спеціальної техніки,
– розповіли українські бійці.

Авіація та ракетні війська та артилерія Сил оборони тільки за минулу добу:

  • завдали 13 авіаударів по живій силі противника,
  • уразили дві гармати,
  • один склад боєприпасів,
  • 3 райони зосередження особового складу та озброєння та військову техніку противника.