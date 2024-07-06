Протягом минулої доби відбулося 139 бойових зіткнень. Крім того, вчора ворог завдав по позиціях наших військ та населених пунктах 6 ракетних ударів (із застосуванням 20 ракет), 55 авіаційних ударів (задіяв 72 КАБи), здійснив понад 3000 обстрілів, 105 з них – із реактивних систем залпового вогню.

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Яка ситуація на фронті

Яка ситуація біля Вовчанська: дивіться на карті

ЗСУ відбило 21 атаку на Лиманському напрямку: дивіться на карті

Сили оборони зупинили 10 спроб ворога прорвати нашу оборону на Краматорському напрямку: дивіться на карті

Ситуація на Покровському напрямку: дивіться на карті