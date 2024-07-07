Яка ситуація на фронті станом на 8 ранку 7 липня, скільки російських атак вже відбили наші захисники та захисниці, передає 24 Канал.

Зверніть увагу Росія втратила у війні вже понад 550 тисяч окупантів

Карта бойових дій на 7 липня

На Харківському напрямку окупанти продовжували наступальні й штурмові дії за підтримки авіації. Загалом тут відбулося 11 бойових зіткнень в районах населених пунктів Вовчанськ, Глибоке та Липці.

На Куп'янському – кількість боєзіткнень за добу збільшилася до 7. Сили оборони відбивали атаки противника в районах Синьківки, Петропавлівки та Стельмахівки Харківської області.

На Лиманському – наші війська стали на заваді 20 атакам російських загарбників у районах населених пунктів Греківка, Макіївка, Невське Луганської області, Терни та Торського на Донеччині.

Що відбувається на фронті: дивіться карту

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили 5 атак в районах Спірного та Виїмки Донецької області.

На Краматорському – українські захисники зупинили 11 спроб агресора прорвати нашу оборону в районах Кліщіївки, Калинівки, Іванівського й Андріївки Донецької області.

На Торецькому напрямку агресор досить активний – вчинив 16 атак у районах населених пунктів Торецьк, Північне, Залізне та Нью-Йорк на Донеччині. Підтримував свої дії авіаударами,

– наголосили в Генштабі ЗСУ.

На Покровському – наші оборонці відбивали 49 атак окупантів поблизу населених пунктів Юр'ївка, Новоолександрівка, Воздвиженка, Калинове, Лозуватське, Прогрес, Новоселівка Перша, Євгенівка, Яснобродівка та Карлівка Донецької області.

На Курахівському – Сили оборони продовжують стримувати окупантів у районах населених пунктів Красногорівка, Парасковіївка та Костянтинівка. Там ворог 19 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Времівському напрямку противник здійснив 4 атаки наших позицій в районі Водяного Донецької області.

На Оріхівському – відбулося 4 бойових зіткнення. Агресор отримав жорстку відсіч біля Роботиного та Новоданилівки.

На Придніпровському – окупанти намагаються вибити підрозділи Сил оборони з позицій на плацдармах, що на лівобережжі Дніпра. Загарбники проводили 5 атак, втім, успіху не мали.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань російських загарбників не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями, ворог зберігає військову присутність, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, обстрілює населені пункти з території Росії.

Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують наступальний потенціал агресора вздовж всієї лінії бойового зіткнення й у тилу.

До речі, за добу, що минула, авіація та ракетні війська й артилерія Сил оборони уразили 2 артилерійські системи, зенітно-ракетний комплекс "Бук", пункт управління БпЛА, 22 райони зосередження особового складу та ОВТ.

Зверніть увагу! Минулої доби загальні втрати окупантів склали 1150 осіб. Також наші воїни знешкодили 2 танки, 16 бойових броньованих машин, 40 артилерійських систем, 1 засіб ППО, 53 БпЛА ОТР, одну крилату ракету, 50 автомобілів і 16 одиниць спеціальної техніки.