Загальні втрати особового складу вже перевищили понад 550 тисяч росіян. Однак ворог продовжує загарбницьку війну, намагаючись просунутися вглиб українських територій.

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Які втрати Росії у війні

Від 24 лютого 2024 року російська армія втратила:

особового складу – близько 550 990 (+1150) осіб,

танків – 8 155 (+2),

бойових броньованих машин – 15 645 (+16),

артилерійських систем – 14 937 (+40),

РСЗВ – 1115 (+0),

засоби ППО – 879 (+1),

літаків – 360 (+0),

гелікоптерів – 326 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 11 862 (+53),

крилаті ракети – 2 352 (+1),

кораблі /катери – 28 (+0),

підводні човни – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 20 103 (+50),

спеціальна техніка – 2495 (+16).



Втрати Росії у війні станом на 7 липня 2024 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

До слова, у мережі з'явилося відео, як українські захисники успішно знищили російський склад з боєприпасами. Росіян вчасно помітили розвідники 47 окремої механізованої бригади, які передали дані побратимам. Внаслідок оперативних та влучних відпрацювань росіяни втратили не лише боєприпаси, й особовий склад.