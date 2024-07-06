Про це в ефірі телемарафону 6 липня розповів Назар Волошин, речник Оперативного стратегічного угрупування військ "Хортиця", – інформує 24 Канал.

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Що відбувається в районі Часового Яру

За словами спікера, загарбники намагаються просуватися в напрямку Часового Яру, однак ситуація під контролем України. Росіяни зазнають значних втрат під час штурмів.

За нашою інформацією, близько 5 тисяч осіб ворог поклав за час операції зі взяття одного чи півтора знищеного кварталу в Часовому Ярі,

– зазначив Волошин.

Наразі окупантам вдалось взяти лише руїни одного з мікрорайонів Часового Яру. Загалом за минулу добу було зафіксовано по місту 250 обстрілів з різних видів озброєння, здебільшого – на півдні населеного пункту.

Зверніть увагу! За минулу добу загарбники здійснили на відповідному напрямку 36 атак. Водночас на сам Часів Яр – штурмів не проводили.

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Авіація росіян скинула 16 керованих авіаційних бомб на ділянці в районі Часового Яру, одна з цілей вдарила безпосередньо по місту.

За добу – 1100 мінометних та артилерійських обстрілів. Знищено на напрямку понад 100 окупантів, 132 були поранені. Було знищено кілька одиниць ворожої техніки, складів з боєприпасів.

Речник ОСУВ "Хортиця" згадав, що Часів Яр боронить 24-та окрема механізована бригада. Операторам дронів підрозділу вдалось цими днями ліквідувати ворожу самохідну установку "Тюльпан".