Таку думку 24 Каналу виловив ізраїльський військовий оглядач Давид Шарп, зауваживши, що місто не оточене з обох сторін. Однак для успіху українських військових все залежить від резервів.

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Загроза для Часового Яру

За словами Шарпа, становище в місті для українських захисників є загрозлива. Часів Яр є однією з найважливіших цілей російського командування. Вони бачать в цьому місті важливий укріплений пункт, який є кроком для наближення та захоплення наступного пункту Костянтинівки.

Ситуація біля Часового Яру: дивіться на карті

Для захоплення Часового Яру росіяни прикладають максимум зусиль. Туди окупанти перекидають великі резерви протягом довгого часу. Російське командування не відмовиться від думки про захоплення міста.

Однак є один важливий аспект – Часів Яр не захоплений з двох сторін. Наступ росіян йде "в лоб" і прогресу не видно, після того, як їм вдалось зайти в місто,

– підкреслив ізраїльський військовий оглядач.

Шарп пояснив, що якщо в українського командування є достатньо резервів, то немає причин вважати, що ситуація в цьому районі може різко погіршитись. Оскільки для ЗСУ біля міста не має незручної географічної конфігурації російських військ, то умови для успішної оборони Часового Яру зберігаються, не дивлячись на те. що певні позиції українські військові втратили.

Як завжди все впирається в резерви та допущення чи недопущення тих, чи інших помилок,

– зазначив ізраїльський військовий оглядач.