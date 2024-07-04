Такое мнение 24 Канала выловил израильский военный обозреватель Давид Шарп, заметив, что город не окружен с обеих сторон. Однако для успеха украинских военных все зависит от резервов.

Смотрите также Россияне превратили город в тотальную руину: в ВСУ показали фото Часового Яра

Угроза для Часового Яра

По словам Шарпа, положение в городе для украинских защитников является угрожающим. Часов Яр является одной из важнейших целей российского командования. Они видят в этом городе важный укрепленный пункт, который является шагом для приближения и захвата следующего пункта Константиновки.

Ситуация возле Часового Яра: смотрите на карте

Для захвата Часового Яра россияне прикладывают максимум усилий. Туда оккупанты перебрасывают большие резервы в течение долгого времени. Российское командование не откажется от мысли о захвате города.

Однако есть один важный аспект – Часов Яр не захвачен с двух сторон. Наступление россиян идет "в лоб" и прогресса не видно, после того, как им удалось зайти в город,

– подчеркнул израильский военный обозреватель.

Шарп объяснил, что если у украинского командования есть достаточно резервов, то нет причин считать, что ситуация в этом районе может резко ухудшиться. Поскольку для ВСУ у города нет неудобной географической конфигурации российских войск, то условия для успешной обороны Часового Яра сохраняются, несмотря на то. что определенные позиции украинские военные потеряли.

Как всегда все упирается в резервы и допущение или недопущение тех, или иных ошибок,

– отметил израильский военный обозреватель.