Бои за Часов Яр Донецкой области продолжаются несколько месяцев подряд. Однако 4 июля стало известно, что украинские военные отошли от микрорайона Канал в городе для сохранения жизни наших защитников.

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Как сейчас выглядит Часов Яр

Украинские военные показали, как сейчас выглядит Часов Яр в Донецкой области – город, который частично оккупирован российскими войсками.

Часов Яр. Еще один город, который россияне превратили в тотальную руину. В сверхтяжелых условиях украинская пехота продолжает героически сдерживать врага,

– говорится в публикации.

Кадры сделали украинские фотографы Константин и Влада Либеровы.

Несмотря на то, что военные, защищающие Часов Яр, готовы стоять до конца, сегодня есть реальная угроза, что мы потеряем город,

– написали сами авторы фото.

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