Бои за Часов Яр Донецкой области продолжаются несколько месяцев подряд. Однако 4 июля стало известно, что украинские военные отошли от микрорайона Канал в городе для сохранения жизни наших защитников.
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Как сейчас выглядит Часов Яр
Украинские военные показали, как сейчас выглядит Часов Яр в Донецкой области – город, который частично оккупирован российскими войсками.
Часов Яр. Еще один город, который россияне превратили в тотальную руину. В сверхтяжелых условиях украинская пехота продолжает героически сдерживать врага,
– говорится в публикации.
Кадры сделали украинские фотографы Константин и Влада Либеровы.
Несмотря на то, что военные, защищающие Часов Яр, готовы стоять до конца, сегодня есть реальная угроза, что мы потеряем город,
– написали сами авторы фото.
Что сейчас происходит в Часовом Яру: последние новости
- После того, как Украина потеряла контроль над микрорайоном "Канал", россияне будут пытаться там продвинуться. Оккупанты хотят пересечь в нескольких местах канал Северский Донец – Донбасс, ведь им очень важно наладить через него логистику.
- Сейчас оккупанты пытаются наступать на Часов Яр с Торецкого направления. Российские военные давят со стороны Горловки на Шумы, Нью-Йорк. Цель российских захватчиков – попытка окружить украинские подразделения, блокировать их логистику и так вытеснить их, выравнивая линию фронта.
- В Сухопутных войсках также показали, как враг уничтожает Часов Яр "Солнцепеками". Там отметили, что воины 24 ОМБр имени короля Даниила держат населенный пункт и уничтожают захватчиков. Сейчас наиболее ожесточенные бои продолжаются в районе канала Северский Донец – Донбасс.