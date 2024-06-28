Соответствующее видео опубликовали Сухопутные войска в четверг, 27 июня.

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Россияне обстреливают Часов Яр "Солнцепеками"

В Сухопутных войсках показали, как враг уничтожает Часов Яр "Солнцепеками". Там отметили, что воины 24 ОМБр имени короля Даниила держат населенный пункт и уничтожают захватчиков. Сейчас наиболее ожесточенные бои продолжаются в районе канала Северский Донец – Донбасс.

Чтобы выбить оттуда украинских военных россияне стирают город тяжелыми огнеметными системами "Солнцепек",

– написали в Сухопутных войсках.

Там отметили, что тяжелые огнеметные системы ТОС-1А, использующие термобарические боеголовки, имеют "существенный сокрушительный эффект", ведь имеют более мощную силу поражения и взрывную волну, чем обычные взрывчатые вещества такого же размера.

В Сухопутных войсках подчеркнули, что использование таких огневых систем запрещено Женевской конвенцией из-за неизбирательного характера их действия.

Мир должен это видеть. Фиксируем каждое преступление оккупантов. Отомстим!,

– говорится в сообщении.

Оккупанты уничтожают Часов Яр "Солнцепеками": смотрите видео