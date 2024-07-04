Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер ОСГВ "Хортица" Назар Волошин. Он отметил, что в микрорайоне Канал россияне полностью разрушили позиции наших защитников, передает 24 Канал.

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Назар Волошин отметил, что дальнейшее удержание микрорайона Канал в Часовом Яре угрожало жизни украинских военных. Поэтому командование решило отвести войска на более защищенные и подготовленные позиции.

Однако и там враг не прекращает своих активных боевых действий. У него есть какие-то определенные дедлайны, которые он не может выполнить уже несколько месяцев: взять город Часов Яр и повесить свое триколорное тряпье,

– отметил спикер ОСГВ "Хортица".

Он также подчеркнул, что за минувшие сутки в направлении Часового Яра было зафиксировано 238 обстрелов из всех видов вооружения. Большинство из этих обстрелов приходится на южную часть Часового Яра.

Волошин также рассказал, что по всему направлению в районе Часового Яра было проведено 34 вражеских штурма, а вражеская авиация на этом направлении нанесла 16 авиаударов, сбросив 22 КАБа. Кроме того, враг нанес удар по городу неуправляемой авиационной ракетой.

На этом направлении было уничтожено 78 оккупантов, 140 россиян стали "трехсотыми", а наши защитники взяли еще 2 вражеских солдата в плен. Также наши защитники уничтожили 1 вражескую САУ, 1 МТ-ЛБ, гаубицы и 7 складов боеприпасов противника.

Ранее в Генштабе ВСУ сообщали, что на Краматорском направлении украинские защитники остановили 14 попыток противника прорвать нашу оборону в районах Клещеевки, Калиновки, Ивановского и Часового Яра Донецкой области.