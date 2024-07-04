Бої за Часів Яр Донецької області тривають кілька місяців поспіль. Однак 4 липня стало відомо, що українські військові відійшли від мікрорайону Канал у місті задля збереження життя наших захисників.

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Як зараз виглядає Часів Яр

Українські військові показали, як зараз виглядає Часів Яр на Донеччині – місто, яке частково окуповане російськими військами.

Часів Яр. Ще одне місто, яке росіяни перетворили на тотальну руїну. В надважких умовах українська піхота продовжує героїчно стримувати ворога,

– йдеться у публікації.

Кадри зробили українські фотографи Костянтин і Влада Ліберови.

Не дивлячись на те, що військові, що боронять Часів Яр, готові стояти до кінця, сьогодні є реальна загроза, що ми втратимо місто,

– написали самі автори фото.

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