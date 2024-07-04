Бої за Часів Яр Донецької області тривають кілька місяців поспіль. Однак 4 липня стало відомо, що українські військові відійшли від мікрорайону Канал у місті задля збереження життя наших захисників.
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Як зараз виглядає Часів Яр
Українські військові показали, як зараз виглядає Часів Яр на Донеччині – місто, яке частково окуповане російськими військами.
Часів Яр. Ще одне місто, яке росіяни перетворили на тотальну руїну. В надважких умовах українська піхота продовжує героїчно стримувати ворога,
– йдеться у публікації.
Кадри зробили українські фотографи Костянтин і Влада Ліберови.
Не дивлячись на те, що військові, що боронять Часів Яр, готові стояти до кінця, сьогодні є реальна загроза, що ми втратимо місто,
– написали самі автори фото.
Що наразі відбувається у Часовому Яру: останні новини
- Після того, як Україна втратила контроль над мікрорайоном "Канал", росіяни намагатимуться там просунутися. Окупанти хочуть перетнути в кількох місцях канал Сіверський Донець – Донбас, адже їм дуже важливо налагодити через нього логістику.
- Нині окупанти намагаються наступати на Часів Яр з Торецького напрямку. Російські військові тиснуть з боку Горлівки на Шуми, Нью-Йорк. Мета російських загарбників – спроба оточити українські підрозділи, блокувати їхню логістику і так витіснити їх, вирівнюючи лінію фронту.
- У Сухопутних військах також показали, як ворог нищить Часів Яр "Солнцепеками". Там зазначили, що воїни 24 ОМБр імені короля Данила тримають населений пункт та знищують загарбників. Наразі найбільш запеклі бої тривають у районі каналу Сіверський Донець – Донбас.