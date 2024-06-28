Про це 24 Каналу сказав полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан. Зазначимо, що Силам оборони вдалося вибити окупантів з мікрорайону "Канал" у Часовому Ярі.
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Негативний розвиток подій на фронті
Втрачати Часів Яр небажано, адже тоді росіяни зупиняться на смузі міст Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка й Костянтинівка.
Підійдуть й впруться, але далі на північний схід не зможуть вийти. Це доволі потужні агломерації, але російська артилерія та авіація зроблять з цих 4 міст Бахмут,
– зазначив Світан.
Більш негативний сценарій, який також треба розглядати – якщо росіяни прорвуть лінію оборони у бік Покровська. Там окупанти можуть вийти на так званий оперативний простір.
Найгірший розвиток подій цього літа – вихід росіян у бік Павлограда, тобто прорив Покровського напрямку. Такий сценарій ворог може реалізувати у випадку, якщо повністю зупиниться постачання військової допомоги Україні. До слова, за минулу добу ЗСУ відбили 32 атаки на Покровському напрямку.
Позитивний сценарій
Найпозитивніший у цьому році варіант – при постачанні достатньої кількості авіації й далекобійних засобів ураження у Збройних Сил з'являється можливість форсування Дніпра.
Втім, навіть якщо на Луганському напрямку Сили оборони відійдуть за Оскіл й Сіверський – Донецьк, то нічого стратегічно незворотного не відбудеться,
– мовив Світан.
Однак на Східному та Запорізькому напрямках не доцільно просуватися без звільнення Кримського півострова. Цього року українська армія навряд чи звільнить Крим, адже через затримку з постачанням озброєння втрачено час.